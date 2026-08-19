Hace 25 años | Las normas de seguridad hacen que acudan menos barcos a Os Caneiros

Gira de Os CaneirosL Archivo El ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la primera jira fluvial a Os Caneiros estuvo marcada pro la baja afluencia de embarcaciones. La aplicación estricta de las normas de seguridad hizo que numerosas personas desistieran de remontar el río; en 1976, hace 50 años, murió un joven de 17 años al caer de un quinto piso en la calle Barcelona; en 1951, hace 75 años A Coruña acoge un espectáculos de bólidos en Riazor y hace 100 años, en 1926 salvan a un niño de nueve años tras caer al mar.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de agosto de 2001 Archivo El ideal Gallego

Las normas de seguridad hacen que acudan menos barcos a Os Caneiros

La romería de Os Caneiros parece ser inmune a los problemas. A pesar de que la merma en el número de lanchas con respecto a ediciones anteriores fue importante, pues no había más de medio centenar como señaló uno de los patrones que surca el Mandeo todos los años, la afluencia de gente no disminuyó ni un ápice.

Incluso el gobierno local brigantino señala que hubo más participación que en la primera jira del año 2000, ya que la lluvia restó ánimos para asistir a la popular romería. Un portavoz municipal aportó el dato de que 10.000 personas pisaron el terreno de Os Caneiros. Una cifra que poco o nada tiene que envidiar, según el mismo representante local , a la de las romerías pasadas.

Portada de El Ideal Gallego de 19 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Colas en el Obelisco para coger un taxi y exposición de joyas con Cunqueiro

La parada de taxis del Obelisco tenía largas colas en 1976. Suelen faltar taxis cuando llueve pero, a lo que se ve, también faltan cuando hace calor y se prolonga la sequía. Los meses de verano son una continua “hora-punta” en lo que al servicio de taxis se refiere. Mientras, el Ayuntamiento va dando licencias con cuentagotas.

El Hotel Atlántico acogió una feria de alta joyería artesana con piezas valoradas en seiscientos millones. Fue presentada por Álvaro Cunqueiro, quien pronunció una conferencia titulada “Tabla y fábula de las piedras preciosas”.

Por otro lado la niña Concepción Rodríguez, de nueve años de edad, natural de Monforte, pereció ahogada en la playa del Orzán.

Portada El Ideal Gallego 19 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

La Coruña acoge un espectáculo de bólidos en Riazor

Un espectáculo tan emocionante como los toros y más emocionante que el fútbol va a ser presentado en el Estadio mañana a las seis de la tarde y el miércoles a la misma hora.

Los corredores de Midgets (bólidos a motor) harán sus impresionantes carreras como en San Francisco de California, en Los ángeles y en Washington. Doscientas pistas de arena y ceniza han construido los americanos para este espectáculo donde se juega el bigote.

La Coruña, por gestiones de nuestro Alcalde con la Comisión de fiestas, será de las primeras capitales españolas que va a contar con los Midgets. En junio de 1949 se corrieron las primeras carreras en Madrid y en Barcelona. Ahora en agosto de 1951 se van a corren en La Coruña.

Portada 19 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Salvan a un niño de nueve años a punto de perecer ahogado

Poco después de las siete de la tarde de ayer, desde el muelle inmediato a Sanidad Marítima, donde se instaló recientemente la nueva marquesina, cayó al mar el niño de nueve años Higinio Núñez Gutiérrez, el que hubiera perecido ahogado a no haberse arrojado al agua rápidamente el botero Faustino Aneiros Moreira, de 52 años, domiciliado en el Camino de la Estación, 32, bajo, quien se vio precisado a bucear, pues el niño había desaparecido de la superficie.

Ya en tierra, mientras el salvador Faustino Aneiros marchó a su domicilio a mudarse de ropa, el niño Higinio fue conducido a la Casa de Socorro por la pareja de Seguridad de servicio en la zona del puerto, pasando después al domicilio de sus padres, Atocha Alta, 61.