Francisco Jorquera reivindica O Castrillón como crisol de culturas y modelo de barrio

Francisco Jorquera, ayer durante el pregón, acompañado del presidente vecinal, Ramiro Otero | Quintana

El vecino Francisco Jorquera firmó un pregón de las fiestas de O Castrillón que hubiera enorgullecido al anterior candidato a la alcaldía del BNG. Ironía aparte, uno de los ciudadanos más célebres, reconocidos y queridos del barrio fue el encargado de dar por inaugurados unos de los festejos más concurridos y grandes de toda la ciudad. Lo hizo con una reivindicación de los valores sobre los que se construyó tradicionalmente O Castrillón, pero también con una petición de pluralismo y autenticidad de cara al futuro.

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Acompañado de la asociación vecinal. Jorquera se refirió a la paradigmática situación de que dos de los personajes que más han luchado por sus vecinos en los últimos años, el presidente vecinal Ramiro Otero y el propio político nacionalista, hubiesen nacido respectivamente en Mugardos y Ferrol. De hecho, el texto que sirvió de referencia, que no para su lectura, buceó en los escritos existentes sobre el antiguo Ayuntamiento de Oza. Parafraseó a Xurxo Souto e incluso citó relatos como la llegada de la primera estación del tren al actual entorno de A Cubela. “Este barrio, a partires dos 60, experimentou una transformación urbana acelerada, con diversas procedencias; a familia da miña muller é de Curtis e son incontables as familias que chegaron de Curtis, Vilasantar, Mesía, Frades ou Sobrado; como aconteceu despois con Colombia Venezuela ou Europa do Leste. É un exemplo do que debe seguir sendo: inclusivo e diverso, veñas de Mugardos, África ou Ferrol. Todos somos coruñeses”, exclamó Jorquera, quien también reivindicó la figura del político Rafael Bárez Vázquez.

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Finalmente, reconoció la labor de la asociación vecinal y subrayó que “as festas non sirven só para divertirase e desfrutar, tamén para crear marcos de convivencia e sentimentos de pertenza”. A esa sentencia solo podía seguirle un definitivo “¡Viva O Castrillón!”.