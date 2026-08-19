Las empresas de A Coruña que cotizan en Bolsa, más en rojo que en verde

Sede central de Inditex, en el polígono de Sabón (Arteixo) Javier Alborés

Un vistazo a las cotizaciones que registran las empresas del área de A Coruña que cotizan en Bolsa permite comprobar que 2026 no es, al menos en sus primeros ocho meses, un ejercicio especialmente positivo. La que mejor aguanta es Inditex, que se mantiene en niveles similares a los registrados a principios de año. Mientras que Altia, Ecoener y Commcenter se encuentran en números rojos.

Las acciones de la multinacional textil se negocian en el entorno de los 57 euros, un poco por encima que hace ocho meses. Si bien es cierto que recientemente consiguió batir su récord histórico al alcanzar los 59 euros, aunque la alegría para sus accionistas duró pocos días al volver a retroceder el precio.

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En el pasado protagonizó importantes alzas de precios, como en el período comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2024, en el que la cotización aumentó cerca de un 165%. Desde que empezase a cotizar en la Bolsa en 2001, la compañía matriz de Zara ha logrado una revalorización de sus acciones de más del 1.400% (se ha multiplicado por catorce veces) y ha dado una rentabilidad media anual a sus accionistas del 12%.

Altia cotiza en el BME Growth, el mercado de valores español especializado en empresas en expansión. Vive un 2026 agridulce. El pasado mes de abril, las acciones cerraron llegaron a negociarse a un precio de 7,40 euros. Esto implicó que el valor de toda la empresa ascendiese a un total de 508.986.000 euros. De este modo, rompió su récord histórico y superó la barrera psicológica de los 500 millones de euros, que se le había resistido desde principios de este año.

En el cómputo de este año, empezó a cotizar en 7,15 euros y ahora se encuentra en el entorno de los 6,75 euros, lo que supone una bajada de más de un 5%. Eso sí, Altia acumula una rentabilidad media anual desde su salida a Bolsa en 2010 de cerca de un 30% en total.

Ecoener también está en números rojos, ya que acumula una caída superior al 20% desde inicios de año (del entorno de los 5 a los 3,85 euros). CommCenter, distribuidor de Movistar que cotiza en el BME Scaleup (mercado de empresas en crecimiento), acumula una caída del 5% en lo que ha transcurrido de este año, ya que ha pasado de 1,64 a 1,54 euros.