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A Coruña

El Teresa Herrera 'pone chapa' en A Coruña: nace el primer torneo de futbolín

Una iniciativa popular, con la colaboración del Ayuntamiento, llevará a 90 parejas a competir en el Frontón de Riazor

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/08/2026 19:34
Xandre Cal, David Pujades, Gonzalo Castro y Alexandre Cal, en el Tsunami de El Invernadero de Elvña
Xandre Cal, David Pujades, Gonzalo Castro y Alexandre Cal, en el Tsunami de El Invernadero de Elvña
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A caballo entre el faro romano más antiguo y Fisterra, el fin del mundo conocido para aquel imperio, puede establecerse la autoría y patente del futbolín, seguramente el invento coruñés más internacional y el mayor generador de buenrollismo que permanece en los bares y salones de juegos de medio mundo. Todo ello con menos de un siglo de historia y por obra y gracia de Alexandre de Fisterra, un fisterrán al que los heridos de la Guerra Civil dieron una idea que rápidamente acabó por ganar adeptos y maestros a nivel mundial. Sin embargo, mientras su casa natal en la Costa da Morte continua en estado de abandono, un grupo de adeptos a su creación y el Ayuntamiento de A Coruña han dado un paso al frente con un homenaje que seguro le emocionaría: el primer Teresa Herrera de Futbolín en la ciudad de A Coruña.

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Tendrá lugar este sábado, día 22, en el frontón de Riazor, a escasos metros del estadio por el que pasaron los mejores jugadores de la historia para levantar el decano de los trofeos veraniegos. Ahora será el turno de los Pelé, Beckenbauer o Cruyff del futbolín los que luchen manejando a las estáticas figuras de piernas cerradas del modelo Tsunami. Detrás de la iniciativa, que cuenta con la cooperación del Gobierno local, se encuentran Alexandre Cal y su socio, Daniel Fernández, responsables de DKO futbolines y acostumbrados a llevar a la ciudad tanto campeonatos gallegos como otros torneos denominados másters. Y es precisamente eso, la denominación, lo que les chirriaba y les hacía echar de menos un bautizo mucho más coruñés. "Hemos hecho torneos similares a este y queríamos algo más coruñés, más local, y nada más coruñés que un Teresa Herrera", indica Cal. "El futbolín está en un momento súper dulce desde la pandemia, en un auge constante, y este Teresa Herrera viene para darle a los jugadores una final en la ciudad sin tener que moverse de la liga de futbolín de A Coruña", añade.

Formato

El nuevo Teresa Herrera de Futbolín aumenta el abanico polideportivo de la cita, que incluye deportes como las traineras, la chave o el baloncesto, este último en stand by en los últimos años. El formato elegido de cara a la cita del Frontón de Riazor incluye cuatro categorías (pro, máster, avanzado y femenino), aunque en el caso de las chicas pueden formar parejas mixtas o solamente femeninas en cualquiera de los niveles anteriores. Habrá dos fases de grupos, que comenzarán a las 09.00 y a las 11.00 horas, para después dar paso a las eliminatorias directas, que finalizarán alrededor de las 14.00 horas.

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Cada pareja –hay unas 90 inscritas– ha desembolsado 50 euros para participar. Habrá 4.500 euros en premios a repartir, con 1.000 como botín más alto para el campeón pro. Además, en pro, máster y avanzado habrá recompensa hasta el octavo clasificado. Es en la tercera categoría, avanzado, en la que se han dado de alta un mayor número de parejas (unas 60). También será relativo el factor mala suerte, pues para quedar eliminado será necesario perder dos veces.

Ayuntamiento

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, considera que la iniciativa es idónea para unir varios elementos grabados a fuego en el ADN coruñés: el futbolín, los bares y los barrios. "Cuando nos lo plantearon, consideramos que era una idea buenísima y que forma parte de la tradición de esta ciudad. El futbolín estuvo y estará siempre presente en las relaciones de los barrios con la hostelería, porque genera comunidad, espíritu competivivo y constructivo", subraya. "Alrededor del futbolín se generan unos lazos importantes", prosigue.

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Por su parte, David Pujades, que se encargará de echar una mano con las barras, es también un habitual del Tsunami en sus locales El Invernadero. "Nos deja un pellizco a los bares y es un juego generacional que une a padres e hijos", finaliza.

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