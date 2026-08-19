El Cupón Diario de la ONCE deja 105.000 euros en A Coruña

Vendedor de Cupón El Ideal Gallego

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros con 3 cupones premiados con 35.000 € cada uno, correspondiente al sorteo del 18 de mayo, en A Coruña.

Miguel Lis Cidranes, ha sido el vendedor de la ONCE que ha dejado este premio desde su quiosco ubicado en la Calle Cantón Grande, 3 de A Coruña.

En total, el Cupón Diario de la ONCE del 18 de agosto ha repartido ha repartido 1.725.000 euros en Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.