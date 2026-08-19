El Agra de San Amaro le cuesta 65.000 euros al año a la ciudad

Vista panorámica del terreno comprendido entre Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias y Adormideras Quintana

Este año se ha concluido la urbanización del polígono residencial de San Amaro, una superficie de 15.781 metros cuadrados situada entre Monte Alto y Adormideras. La zona ha mejorado mucho, y se han abierto nuevas zonas verdes de las que ya disfrutan los vecinos, como la que se encuentra justo encima de la playa. Al otro lado de la calle Regata Cutty Sark, que da acceso a Adormideras, el terreno presenta el mismo estado de abandono que arrastra desde hace décadas, a pesar de encontrarse próximo a un lugar tan protegido como la Torre de Hércules. Mantenerlo en ese estado le cuesta al Ayuntamiento unos 65.000 euros al año y seguirá siendo así hasta que por fin se permita a los dueños edificar.

Porque este descampado lleno de ruinas y maleza es, en realidad, un polígono urbanístico, el APE (Área de Planeamiento Específico) H2.01 pero en él no se puede construir, desde que la Torre de Hércules se declaró Patrimonio de la Humanidad, en 2009. Se habían firmado convenios entre la junta de compensación (el organismo que reúne a los propietarios del suelo) y el Ayuntamiento en los 90. Muchos de los propietarios habían cedido suelo para la construcción del Paseo Marítimo, a cambio de poder construir en Agra de San Amaro, algo que nunca se llegó a hacer. Un nuevo convenio, firmado en 2006, acordó que las arcas municipales debían abonar 6.526.149 euros en concepto de indemnización, y ese es el dinero que se está pagando a plazos anuales.

La declaración por parte de la Unesco de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad en el año 2009 significaba que su entorno también tiene que protegerse, lo que implicaba que no se podía construir en las zonas más próximas al faro romano. Eso sí, los juzgados determinaron que este hecho no invalidaba el convenio de 2006.

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La única solución para evitar seguir pagando esta indemnización millonaria es construir. La cuestión es dónde. Esto obligaba al Ayuntamiento a elaborar un plan especial que todavía está lejos de concluirse, a pesar de que comenzó en 2010. Por el momento, se ha elaborado la tramitación ambiental, pero tiene que modificarse según las instrucciones de la Xunta, luego se podrá realizar la tramitación urbanística.

La edificabilidad, que era de 37.171 metros cuadrados en Adormideras, se ha reducido mucho, así que un solo bloque de edificios integrado dentro de este pequeño barrio podría zanjar el asunto, aprovechando el desnivel de terreno para que no se vea desde la Torre. Nunca deberán superar los cinco pisos de altura (los originales medían ocho), como figura en el plan especial de protección y reforma interior del faro romano.

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Pero, mientras tanto, el Ayuntamiento tiene que continuar abonando las indemnizaciones. Así que mientras el problema no se solucione, tendrán que seguir compensándolos con dinero salido de las arcas municipales.

Obstáculo en el pleno

Es muy poco probable que el problema se solucione a corto plazo. Los cambios urbanísticos de este calado necesitan de la mayoría absoluta para ser aprobados en el pleno, y el Gobierno de Inés Rey no solo se encuentra en minoría, sino que ha pedido el apoyo del BNG, que ya se ha negado a apoyar el plan para el polígono de otro agra, el Agra do Orzán, que tendría que llevar a pleno en septiembre. La falta de apoyo nacionalista también ha paralizado el plan de As Percebeiras, en Labañou. Por otro lado, está judicializado el desarrollo del Parque de Oza. Prácticamente el único desarrollo que marcha sobre lo previsto es San Pedro de Visma (que tuvo que superar algunas alegaciones por la altura de los edificios) y Monte Mero, que está impulsado por un Plan de Interés Autonómico (PIA) de la Xunta.

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En estas condiciones, resulta poco probable que se apruebe un plan especial que permita a la junta de compensación construir en Agra de San Amaro. Sobre todo, porque durante el Gobierno de Xulio Ferreiro hubo un acuerdo plenario unánime que negaba la posibilidad de construir en Agra de San Amaro. Además, conviene recordar que se acercan las municipales (en mayo de 2027) y la cercanía de las elecciones suele provocar una mayor confrontación entre los partidos políticos.

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