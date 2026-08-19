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A Coruña

Así serán las fiestas de la Sagrada Familia: tres días de música y gastronomía 

Belén Cebey
Belén Cebey
19/08/2026 12:08
Hinchables para los más pequeños en la Sagrada Familia 
El Ideal Gallego
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El barrio coruñés de la Sagrada Familia dará comienzo a sus fiestas el próximo viernes 21 de agosto, con un programa pensado para reunir a vecinos y vecinas de todas las edades en torno a la música, la cultura, la gastronomía y la convivencia.

El pistoletazo de salida será a las 21:30 horas, en la pista polideportiva del barrio, con el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de nuestro vecino José Antonio Garrido, Gari, actor, cómico y monologuista muy activo en la escena gallega. Con sus palabras se dará oficialmente comienzo a unas celebraciones que se prolongarán durante todo el fin de semana.

Tras el pregón llegará la primera gran cita musical de las fiestas, con una “Festa Rachada” a cargo de la orquesta Alaska, que pondrá música a la noche del viernes.

El sábado 22  arrancará con propuestas para todos los públicos. Durante la mañana se celebrará el mercado de artesanía “Brota do Norte - Sagrada Familia”, acompañado de la PekeSFesta, con hinchables y la tradicional fiesta de la espuma para los más pequeños.

A continuación llegará la sesión vermú, que contará con la actuación de Alma Libre.

La jornada continuará por la noche con una verbena protagonizada por DJ By Kokee y la orquesta Los Platinos, en una noche pensada para disfrutar y bailar hasta el final.

Las fiestas continuarán el domingo 23 con una jornada marcada por la gastronomía y la música tradicional. Desde las 13:00 horas, la pista polideportiva acogerá una pulpeira con precios populares, una propuesta que permitirá disfrutar de un buen rato de convivencia acompañado por las actuaciones de las corales polifónicas Aires Novos de Pravio, Canticorum, Sagrada Familia y Follas Novas.

Como broche final a las celebraciones, el programa reserva la actuación de Maghúa Cantareiros, poniendo el punto y final a tres días de actividades.

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