A Coruña vuelve a la ‘normalidad’ tras vivir el periodo más seco del siglo

Viandantes transitan el Paseo Marítimo, en una de las jornadas más tórridas de este verano Germán Barreiros

El calor asfixiante y la escasez de lluvia que lleva viviendo Galicia en los últimos meses ya está pasando factura. Prueba de ello es la situación de alerta o prealerta de sequía decretada en más de 230 municipios de toda la comunidad. En A Coruña, aunque se encuentra en ese pequeño porcentaje de ayuntamientos en los que, por ahora, la situación no es tan crítica, este verano también será recordado como uno de los más calurosos y, además, también como uno de los más secos. Y es que, después de vivir en hasta seis jornadas temperaturas por encima de los 30 grados –nunca antes sucedió desde que la Aemet tiene registros en la ciudad– y lluvia en tan solo seis días desde el inicio de julio, la urbe herculina espera recuperar su particular ‘normalidad’ meteorológica en la recta final del verano. Si se contabiliza el periodo primavera-verano –desde el 1 de marzo–, habría que retroceder 36 años (1990) para ver un conjunto tan seco. Aunque los últimos días de agosto dictarán la sentencia final.

A Coruña se derrite a 30 grados por sexta vez en lo que va de año Más información

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será este jueves cuando regresen las precipitaciones a la ciudad. Aunque, al contrario que en anteriores ocasiones, esta vez parece que se mantendrán también a lo largo de los próximos días. En concreto, la agencia estatal meteorológica prevé al menos cinco jornadas consecutivas con precipitaciones. Casi las mismas que las registradas hasta el momento desde el 1 de julio (inicio del verano climatológico). El mes pasado tan solo se contabilizaron dos episodios de lluvia (los días 11 y 24), aunque tan solo se acumularon dos litros por metro cuadrado, por los más de 30 que se suelen contar de media durante ese mes.

Aparente mejora

Tras registrar episodios lluviosos en tres de los primeros cuatro días de agosto y un leve descenso en los termómetros de la ciudad, la situación parecía encaminada a volver al tradicional agosto coruñés y dejar atrás un estío más típico del Mediterráneo que del Atlántico. No obstante, si bien el mercurio no subió ni una sola vez a los 30 grados, sí se vivieron nuevas jornadas tórridas. En hasta dos ocasiones se superaron los 28 grados y durante toda la primera quincena las medias de las máximas se mantuvieron en los 25. Lo que, por el momento, ha provocado que la temperatura media durante este octavo mes del año ascendiese a los 22 grados –más caluroso de la serie histórica de la Aemet–, 0,2 más que el pasado mes de julio.

A Coruña cerrará el mes de julio más cálido de su historia Más información

Desde el 1 de julio tan solo se contabilizaron seis jornadas lluviosas, aunque ninguna de gran consideración

Sin embargo, este calor asfixiante viene desde la primavera. En concreto, desde el pasado marzo, un mes en el que los coruñeses se quitaron el musgo de 42 días de lluvia consecutivos –segunda racha más larga de la historia– y duras jornadas de viento y frío. Todavía en invierno, los herculinos estrenaron la temporada de playa. Algo que se prolongó durante abril, mayo y junio y que, también en los meses de julio y agosto, ha supuesto más afluencia de lo normal en los principales arenales de la ciudad.

Desde este jueves, los coruñeses se quedarán sin poder disfrutar de un día de playa. O, al menos, de hacerlo bajo el sol. La precipitaciones, que estaban previstas ya para la pasada madrugada, podrían extenderse hasta el próximo lunes. Este jueves será, previsiblemente, un día seco en las horas diurnas pero, al caer la noche, lloverá de nuevo. Al contrario que el viernes y el sábado, cuando se esperan precipitaciones solamente por la mañana. Durante estos días, además, A Coruña sí evitará los episodios de intenso aparato eléctrico que se sucederán sin embargo en toda la vertiente este y en el Cantábrico oriental de la Península. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán hasta los 21 y 22 grados; y las mínimas caerán hasta los 13 o 14 grados.