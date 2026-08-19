A Coruña adjudica la gestión de sus ocho escuelas municipales 

José Manuel Lage Tuñas, este miércoles German Barreiros

La Junta de Gobierno local aprobó este miércoles la adjudicación de la gestión de las ocho escuelas infantiles municipales de A Coruña, un asunto que suscitó polémica en las últimas semanas. El teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, asegura que la medida permitirá ampliar los servicios y mejorar la comodidad del alumnado, así como "garantizar unas mejores condiciones laborales".

De esta forma, el también concejal de Economía y Planificación Estratégica quiso lanzar un mensaje de tranquilidad ante el revuelo generado con este asunto. Las Ampas expresaron a principios de mes su preocupación por el cambio de gestión de seis de las ocho escuelas infantiles municipales y pidieron transparencia en el proceso.

Entre otras cuestiones, el colectivo lamentaba que, a falta de menos de un mes para empezar el curso, todavía no se conocía a los encargados de las empresas y temían que la "familiaridad y el entorno conocido que había hasta ahora" fuese difícil de replicar con empresas "que no son de aquí y que no se dedican solo al campo de las escuelas infantiles".

Lage Tuñas quiso destacar el hecho de que el personal será subrogado, por lo que "se mantendrá la plantilla de todas las escuelas". El presupuesto de la adjudicación anunciada este miércoles es de 3,2 millones de euros.

Críticas del PP

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, criticó tras la Junta de Gobierno local la "falta de información y transparencia" de esta adjudicación. "No hubo ninguna comunicación previa y no se pudo conocer de primera mano cómo afectará el nuevo proyecto educativo a sus hijos, y también de los trabajadores, que han trasladado su inquietud ante la posible repercusión en sus puestos de trabajo".