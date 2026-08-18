Un barrio de A Coruña devora 300 kilos de fresas y 15 de arroz en tiempo récord

Fiesta de las fresas en Eirís Carlota Blanco

Bajo un sol abrasador y con un parque mucho menos verde de lo habitual, la tradicional Fiesta de la Fresa de Eirís certificó una nueva edición de éxito rotundo. La vara de medir tiene que ver con la proporción entre asistentes, existencias y el tiempo en el que se despacha todo el producto. Sin embargo, en esta ocasión hay que hablar de dos momentos estelares: a la hora de comer y a la merienda, con dos repartos igualmente sabrosos.

Una de las grandes novedades que incluyó la organización fue una sesión vermú amenizada a partes iguales por Lidia Sueiro y 15 kilos de arroz que dieron en una paella volátil: en menos de una hora se esfumó. Era gratuita como acompañamiento de una consumición. “Estuve media hora esperando y no me dio tiempo a tomar el segundo plato”, aseguraba Joaquín, quien contaba con solucionar el turno de comidas a cuenta de las fiestas de Eirís. Mientras, los más pequeños hacían su agosto en la fiesta de la espuma, de acceso libre al igual que los hinchables. A los fogones estaba el reconocido hostelero José Méndez.

Reparto masivo

Alrededor de las 18.15 horas empezó a formarse la habitual serpiente humana que da varias vueltas al entorno de la cúpula del parque. Las fresas, originalmente cultivadas en el barrio y ahora procedentes del área metropolitana, no llegaron hasta 20 minutos antes de la hora de inicio del reparto, con el consecuente nerviosismo de la organización. Fueron nuevamente unos 300 kilos, ¿suficientes? Nunca para tamaña demanda.

El reconocido hostelero José Méndez, en la fiesta de Eirís Javier Alborés

Unas 600 personas llegaron a formar pacientemente durante más de media hora para disfrutar del manjar. Es el caso de Carmen, Esteban e Isabel, habituales desde hace años y pacientes en su espera. “Fue poco, algo más de media hora”, dicen los residentes de Os Castros, quienes llevan años acudiendo al parque.

La sequía y las altas temperaturas hicieron estragos en el verde de la zona, lo que no impidió que fuese un escenario perfecto para que las familias llevasen sillas, toallas y todo lo necesario para un picnic con verbena incluida. Las colas fueron largas también frente al camión de los helados y junto a las fuentes municipales. “De lo que no cuesta llena la cesta”, bromean otros de los primeros en hacerse con el cubo de fresas. Puri y Elisa, también pacientes, lo hicieron “por los niños”.

“Son pequeñitas, pero están buenas”, le espeta una afortunada a su amiga de la cola. Lo de después ya fue bailar y bailar hasta que aguantó cada cuerpo.