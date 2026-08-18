The Rapants y Luz Casal, los grandes triunfadores de las Noites de María Pita

El de Luz Casal, el día 1, fue uno de los conciertos más multitudinarios Quintana

Tony Hadley, el que fuera vocalista de Spandau Ballet, fue el encargado el pasado domingo de cerrar las ‘Noites de María Pita’, el ciclo central de conciertos de las fiestas en la plaza que este año tuvo como principales atractivos a The Rapants y a Luz Casal.

Y es que tanto la banda de Muros como la artista de Boimorto fueron los conciertos más multitudinarios de las ‘Noites de María Pita’ y los segundos de las Fiestas, solo por detrás de las dos noches en Riazor del Festival Noroeste, que contabilizaron 45.000 personas por jornada gracias a actuaciones como las de Sprints, Bala, Crowded, Rusowsky, Echo & The Bunnymen, Sés, Zenzar o Bomba Estéreo.

Luz Casal se dio un baño de masas en María Pita en la jornada inaugural, que comenzó con un pequeño tropiezo en forma de incidencia técnica: un fallo en la mesa de sonido obligó a la cantante de Boimorto a parar nada más empezar y a retomar el recital casi media hora después. Ante ella, más de 21.000 personas que la ayudaron a corear temas como ‘Un nuevo día brillará’. Antes de que ella saliera al escenario, más de 5.000 personas aplaudían a Lucía Veiga y su pregón netamente coruñés y femenino.

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Las dos siguientes citas estuvieron protagonizadas por una mirada a lo nuestro y por otra al otro lado del Atlántico. El día 2 se subía al escenario de María Pita Mercedes Peón, que estuvo acompañada por voces poéticas y musicales como las de Yolanda Castaño, Yolanda Allegue, Gisela Sanmartín o Andrea Nunes Brións. Todas ellas lograron reunir a más de 5.000 personas. Una cifra similar de personas a la que lograron un día después La Delio Valdez y sus sonidos latinos, con 5.500 asistentes.

El día 4, antes del parón para el Noroeste, llegó Los 40 Summer Live, un evento que logra subirse al tercer escalón del podio de asistencia de las ‘Noites de María Pita’. Gracias a artistas como Depol, AWY (con Tinho como espectador de lujo), Chiara Oliver, Pikete, Enol o Adexe y Nau atrajeron a más de 11.000 personas que coparon la plaza de María Pita.

Antes de retomar el principal ciclo musical de las Fiestas, no cesó por completo la música en la plaza, ya que el Festival Noroeste contó con dos noches allí: la que protagonizaron el día 5 Ángel Stanich, Familia Caamagno y Dorian y la de Vicente Calderón y Yerai Cortés, ambas con 8.000 personas en el público.

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La música volvió el domingo 9 de agosto a las ‘Noites de María Pita’ y lo hizo con una dosis de energía y del indie rock firmado por Ginebras. La banda nacida en Madrid regresaba a A Coruña y lo hacía para darse su propio baño de masas, actuando para más de 8.000 personas con las canciones de su nuevo disco, ‘Donde nada es para tanto’, debajo del brazo.

El día 11 le tocaba el turno a The Rapants y al récord de asistencia a la plaza de María Pita en estas fiestas de agosto. La banda muradana comenzaba a tocar a las 22.00 horas, aunque la gente todavía estaba en los aledaños. Mientras disponían los temas de su último disco, ‘Rapants Club’, entremezclados con sus ya clásicos de trabajos anteriores, la plaza empezaba a llenarse hasta cerrar el contador en 24.000 asistentes. Entre pogos, aviones humanos y reivindicaciones a favor del Liceo y de la afición del Dépor, la formación gallega puso su sello a una de las noches más animadas de las celebraciones de agosto.

El día del eclipse, A Coruña se echó a las calles, pese a que las nubes dejaron en un segundo plano el espectáculo astronómico. Pero tras el momento culmen, la música volvió a sonar en la plaza de María Pita y qué mejor que Los Satélites para poner el ritmo a una velada histórica. La noche fue recordada no sólo por los clásicos que sonaron e hicieron viajar a los miles de presentes por diferentes épocas, sino también por la presencia en el escenario en un momento del recital del joven Mateo Cambón, que con tan solo 4 años es uno de los mayores fans de la orquesta. Frente a ellos, más de 8.500 fieles de la verbena coruñesa y gallega.

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La traca final de las fiestas llegaría con tres citas que abarcaron propuestas bastante dispares. Primero, el 13 de agosto, Fillas de Cassandra sacaron las sillas “á fresca” para presentar su ‘Tertulia’ en suelo coruñés, con 6.500 personas junto a ellas.

Dos días después, con la Batalla Naval entremedias, el palo a tocar fue el flamenco, de la mano de Israel Fernández, que logró reunir a 4.500 personas en la noche del pasado sábado.