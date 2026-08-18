Roba 50 euros a una octogenaria y acaba detenido tras una persecución por las calles de A Coruña

la calle Emlilia Pardo Bazán, donde se produjo el robo El Ideal Gallego

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un robo con violencia cometido el pasado 17 de agosto contra una mujer octogenaria con problemas de movilidad, en una céntrica calle de A Coruña.

Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía, cuando la víctima salía de su domicilio, situado en la calle Emilia Pardo Bazán. Una vez en la vía pública, su cuidadora le entregó un billete de 50 euros que la mujer sujetó momentáneamente en una de sus manos mientras se apoyaba en el andador que necesita para desplazarse.

En ese momento, un hombre se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, le apretó la mano con la intención de obligarla a soltar el billete. A continuación, tiró de su brazo y la zarandeó violentamente hasta conseguir hacerse con el dinero, emprendiendo después la huida a la carrera.

La agresión fue presenciada por un hombre que se encontraba trabajando en un establecimiento de la misma calle. Al percatarse de lo sucedido, salió al exterior para perseguir al autor, sumándose también otros viandantes a la persecución.

La situación alertó a un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que se encontraba patrullando la zona en labores de prevención. Los agentes iniciaron inmediatamente la persecución a pie y consiguieron alcanzar al presunto autor.

Durante la intervención, los policías comprobaron que el detenido todavía llevaba en su mano el billete de 50 euros sustraído a la víctima.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial.