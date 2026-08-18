Ramiro Otero | “Para tomar una cervecita, primero la tortilla y después el rock”

Ramiro Otero, presidente de la asociación vecinal de O Castrillón, con el cartel de las fiestas Carlota Blanco

Son ya ocho los años de Ramiro Otero (Mugardos, 1954) como presidente de la asociación vecinal de O Castrillón, un barrio que vive a caballo entre la tortilla y el rock and roll, los dos grandes eventos del jueves. Antes, este miércoles, Cántigas da Terra y Francisco Jorquera darán el pistoletazo de salida.

Entre la Fiesta de la Fresa, la de O Castrillón y la de la Sagrada Familia es para perderse...

Coincidimos y es un poco problema para todos. A nosotros no nos influye demasiado, porque son barrios distintos, y la Fiesta de la Fresa es un día único. De todos modos, pueden ser también complementarias. En verano, la gente no se cansa de fiesta. Lo que quieren es tener sus espacios de relax y aprovechar el mes de agosto. Por el día apetece poder disfrutar con la familia de todas estas fiestas.

¿Qué hace la suya especial?

Varias cosas. La programación propia lleva de la mano actividades para jóvenes, niños y mayores. El barrio se siente identificado con esa participación en los hinchables, los intercambios de libros, la fiesta de la espuma o incluso la lectura del pregón o las actuaciones de Cántigas da Terra o Los Clandestinos. Del concurso de tortillas ya no hay nada que decir, o del concierto estelar.

Son una comisión/asociación numerosa y con muchos años de rodaje, ¿se hace todo más fácil?

Es verdad que tenemos una dinámica bastante avanzada y se nos facilita bastante el trabajo. Lo tenemos ordenado a efectos internos de nuestra junta directiva, desde la pega de carteles a la organización durante las jornadas de fiesta. Además, somos gente respetada por los vecinos, que también participan en el trabajo diario.

¿Prefiere las tortillas o el rock?

Para una tomar una cervecita, con la tortilla. Después, un poco de rock tampoco está mal. Son el mismo día, así que complementarias.

Siempre le pregunto por el récord del concurso, ¿dónde está el límite?

No tenemos límite. El número se está superando año tras año, y esta vez tiene pinta de que podemos volver a batir el récord de 51 tortillas presentadas.

El año pasado Gonzalo Castro, ahora Jorquera, ¿se están politizando?

No, no. Lo de Jorquera no es un pregonero político. Es un vecino que lleva más de 30 años en el barrio y tiene su vida montada aquí. Su decisión ha sido dejar la política. Por lo tanto, es bueno que la gente pueda verlo en su barrio, con el pregón y contando historias de lo que conoce. Es un tema de reconocimiento a un vecino que ayudó a la asociación de vecinos y que siempre ha estado disponible.

Alguno del PP dirá que los dejan de lado...

No decimos que no a nadie del PP, ¿por qué vamos a hacerlo? Si atienden al barrio, no tenemos una tendencia política. Creemos que de lo que se trata es que vengan a comprometerse con los servicios del barrio.

¿Qué le diría a los vecinos de otros barrios para que les hagan una visita?

Hemos hecho una invitación a todos los grupos políticos, y espero que aparezca esa representación de todos. Respecto a los demás barrios, les llamamos a divertirse con nosotros y que vean lo buena que pueda ser una fiesta en O Castrillón.