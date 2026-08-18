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A Coruña

Un carrusel clásico y un tren Polar Express serán las dos únicas atracciones en María Pita esta Navidad

El precio máximo de la entrada será de tres euros

Lara Fernández
Lara Fernández
18/08/2026 14:17
Mercado navideño de María Pita
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La plaza de María Pita contará en Navidad con dos atracciones infantiles: un tren Polar Express y un carrusel clásico. Estas serán las únicas atracciones infantiles previstas, según recoge la convocatoria pública de la autorización del Gobierno local de A Coruña.

Publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el anuncio tiene como objeto el otorgamiento de una autorización temporal para el aprovechamiento y ocupación del dominio público mediante la instalación y explotación conjunta de estos elementos. Así, el documento recoge que "no se autorizarán más atracciones que las dos previstas en el proyecto municipal de diseño y distribución".

El periodo de ocupación comprenderá desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027. La persona titular de la autorización deberá entregar al Ayuntamiento de A Coruña un mínimo de 3.650 entradas o tickets, válidos para ambas atracciones, destinados a su distribución entre asociaciones de comerciantes y entidades representativas del comercio local.

El precio de las entradas no podrá superar el importe máximo de tres euros (IVA incluido) y el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles, contados a partir de este miércoles. 

El Ayuntamiento valorará el número de entradas gratuitas que la persona solicitante se comprometa a poner a disposición del Gobierno municipal por encima del mínimo obligatorio de 3.650. La propuesta que ofrezca mayor número de tickets adicionales obtendrá la máxima puntuación. 

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