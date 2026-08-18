Un carrusel clásico y un tren Polar Express serán las dos únicas atracciones en María Pita esta Navidad
El precio máximo de la entrada será de tres euros
La plaza de María Pita contará en Navidad con dos atracciones infantiles: un tren Polar Express y un carrusel clásico. Estas serán las únicas atracciones infantiles previstas, según recoge la convocatoria pública de la autorización del Gobierno local de A Coruña.
Publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el anuncio tiene como objeto el otorgamiento de una autorización temporal para el aprovechamiento y ocupación del dominio público mediante la instalación y explotación conjunta de estos elementos. Así, el documento recoge que "no se autorizarán más atracciones que las dos previstas en el proyecto municipal de diseño y distribución".
El periodo de ocupación comprenderá desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027. La persona titular de la autorización deberá entregar al Ayuntamiento de A Coruña un mínimo de 3.650 entradas o tickets, válidos para ambas atracciones, destinados a su distribución entre asociaciones de comerciantes y entidades representativas del comercio local.
El precio de las entradas no podrá superar el importe máximo de tres euros (IVA incluido) y el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles, contados a partir de este miércoles.
El Ayuntamiento valorará el número de entradas gratuitas que la persona solicitante se comprometa a poner a disposición del Gobierno municipal por encima del mínimo obligatorio de 3.650. La propuesta que ofrezca mayor número de tickets adicionales obtendrá la máxima puntuación.