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A Coruña

Manel Cráneo, tras la semana grande de Viñetas: “Estou moi contento co resultado, todos os comentarios son bos”

El salón del cómic cerró sus propuestas principales, pero mantiene actividad hasta otoño

Óscar UllaJorge Riveiro
Óscar Ulla y Jorge Riveiro
18/08/2026 04:03
El Salón del Cómic se despidió por este año -aunque quedan abiertas algunas exposiciones- tras un nuevo éxito en el verano coruñés
La Rúa BD, en su última jornada, el pasado domingo
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Se podría decir que el domingo cerró la ‘semana grande’ de Viñetas desde o Atlántico, ya que como bien explicó su director, Manel Cráneo, en los días previos, uno de sus trabajos está siendo deslocalizar el salón del cómic, con actividades desde julio hasta otoño. En un primer balance tras esta semana central de propuestas y visitas, Manel Cráneo lo tiene claro: “Estou moi contento co resultado. Todos os comentarios que nos chegaron de editores, de distribuidores e de visitantes son bos”. 

Cráneo tilda la edición de “éxito” y aguarda que, “como mínimo, se manteña o nivel” el próximo año, cuando Viñetas desde o Atlántico celebre su 30 aniversario. En el plano de las exposiciones y visitas, el director del salón del cómic destaca las de José Pablo García, Alberto Taracido y Bryan Talbot y Mary M. Talbot.

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Más valoraciones

Tras las primeras valoraciones de puestos presentes en la Rúa BD y de visitantes, este lunes fueron otros puestos los que hicieron balance de Viñetas. 

Desde la Librería Paz, por ejemplo, indican que la programación de multitud de eventos ayudó a la afluencia de gente: “Moita actividade constantemente, iso supoño que sempre atrae máis xente”. 

Antonio Monzón, de Alita Cómics y Penguin Random House, también se va con buen sabor de boca del salón del cómic: “Este ano bastante ben”, asegura. “Foi moi ben”, dicen, por su parte, desde Tótem Lugo, que destaca que estos días se han vendido muchos libros de arte, mangas y libros sobre videojuegos.

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Los puestos presentes este año destacan también las buenas ventas de obras como ‘La Guerra Civil’, de Paul Preston, adaptada por José Pablo García, libro que protagoniza, precisamente, la exposición de la Casa Museo Casares Quiroga que Cráneo tilda de éxito de afluencia durante estos primeros días abierta al público, tanto coruñés como visitante.

“Onde queremos estar”

En los días previos ya explicaba Manel Cráneo que tres años, por muchos que puedan parecer, no son tantos para llevar a cabo todas las ideas que tiene para el evento. 

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Sin embargo, a posteriori tiene claro que el salón va cogiendo la forma que esperaba: “Empezamos a estar onde queremos estar, está o festival collendo forma”, asegura, mientras recuerda que estos tres años han sido, sobre todo, “de moito esforzo”.

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