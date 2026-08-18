La Policía Local de A Coruña salva a un joven con una fuerte hemorragia arterial en el Orzán

Patrulla de la Policía Local Patricia G. Fraga

La Policía Local de A Coruña que patrullaba por el Orzán en el turno de noche del 16 de agosto salvó a un joven que presentaba una profunda hemorragia arterial en un brazo. Los hechos sucedieron en la calle Sol, cuando los agentes ven a un hombre "ensangrentado" debido a los profundos cortes producidos tras un incidente por el que fueron alertados minutos antes.

El aviso recibido, en el que se advertía de una pelea y agresiones verbales, motivó el desplazamiento de la patrulla. Al llegar al lugar, los individuos se dispersaron y uno de ellos comenzó a golpear elementos de la vía pública, lo que precisamente llevó a la víctima a resultar herida. Al impactar contra el cristal de un portal, este se rompió y le hizo un profundo corte que no se pudo contener con presión.

Los agentes, ante la gravedad de la situación, utilizaron un torniquete para cortar la hemorragia, una "rápida intervención que fue totalmente decisiva", señala la Asociación Profesional de la Policía Local. La ambulancia, ya de camino, trasladó al herido al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).