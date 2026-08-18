La Fundación ENKI facilita 44 plazas para menores con diversidad funcional en campamentos deportivos de A Coruña

Campamentos Fundación ENKI Cedida

Los campamentos de verano en los que colabora la Fundación ENKI, junto a Export Player, NACOSTA, Unión Campestre FC Montrove y Atlético Club Perillo, han cerrado su edición con la participación de 44 menores con diversidad funcional.

La iniciativa apuesta por un modelo de ocio inclusivo en el que todos los niños y niñas puedan participar en igualdad de condiciones. Además de los menores beneficiarios de las plazas de inclusión, decenas de participantes sin discapacidad compartieron actividades y experiencias, favoreciendo la convivencia y el conocimiento de otras realidades.

Las plazas destinadas a menores con diversidad funcional se distribuyeron en tres propuestas deportivas. Del 22 al 26 de junio, cuatro menores participaron en el Campus de Fútbol de Verano de Export Player. Posteriormente, del 29 al 31 de julio, otros 29 menores acudieron al Campamento NACOSTA, mientras que, en las mismas fechas, 11 participaron en el Campus de Tecnificación, organizado por Unión Campestre FC Montrove y Atlético Club Perillo.

La puesta en marcha de estas plazas ha sido posible gracias al apoyo de la Xunta de Galicia y a la implicación de las entidades promotoras, que han permitido convertir la inclusión en oportunidades reales de participación y disfrute del ocio y el deporte.

“Esta iniciativa supone una gran oportunidad para trasladar a la sociedad un mensaje claro de inclusión, demostrando que el ocio también debe ser accesible para todas las personas”, señala Ángel López, presidente de la Fundación ENKI. “Desde la Fundación queremos agradecer especialmente el compromiso de las empresas colaboradoras, que hacen posible impulsar acciones como esta y avanzar hacia una participación en igualdad”.

Las familias participantes han trasladado a la Fundación ENKI su agradecimiento al equipo de monitores y profesionales por el trabajo desarrollado durante los campamentos, así como por la dedicación, el cuidado y el acompañamiento ofrecidos a los niños y niñas.

En sus valoraciones, las familias destacan especialmente el impacto positivo de la experiencia. Según explican, sus hijos acudieron a los campamentos “motivados y felices”, se sintieron “queridos y protegidos” y encontraron un entorno en el que fueron “entendidos y apoyados”.

También ponen en valor el “cariño y la empatía” del equipo, llegando a describir la experiencia como unos “días mágicos”. Las familias señalan, además, que existen todavía pocas opciones de campamentos inclusivos en A Coruña y que eligen estas propuestas por los apoyos disponibles y por la atención específica a las necesidades de cada participante.

La Fundación ENKI es una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 con el objetivo de demostrar, a través del deporte y el ocio, que la inclusión contribuye a construir una sociedad más feliz y participativa.

Su trabajo se centra en investigar y crear nuevas oportunidades, sensibilizar y visibilizar la diversidad, y facilitar la colaboración entre personas y colectivos para avanzar hacia una sociedad en la que la inclusión de las personas con diversidad física, mental o sensorial sea una realidad.

A través del ocio y el deporte, ENKI trabaja también para eliminar las barreras sociales que todavía dificultan la participación plena de las personas con diversidad funcional, promoviendo valores como la conciencia social, la solidaridad y la responsabilidad