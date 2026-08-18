La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa la competitividad de las empresas en el extranjero con un servicio de asesoramiento

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo Quintana

La Cámara de Comercio de A Coruña informa de que ha reforzado su compromiso con el tejido empresarial a través de su servicio de Asesoramiento en Internacionalización, una iniciativa diseñada para ayudar a las empresas a acceder a nuevos mercados, consolidar su presencia en el exterior y mejorar su competitividad en un entorno económico cada vez más global.

“Este servicio ofrece un asesoramiento especializado a las empresas en su proceso de expansión internacional, desde información sobre los pasos a seguir para acceder a mercados exteriores y apoyo para la identificación de oportunidades de negocio y mercados de destino, hasta el asesoramiento en cuestiones como identificación de barreras comerciales, ayudas y apoyos de distintos organismos, normativas de aplicación, aranceles, etc. Para ello, la Cámara pone a disposición de las empresas la experiencia de un equipo técnico especializado”, afirma.

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Además, la Cámara también destaca que desarrolla diferentes programas y acciones orientadas a facilitar la salida al exterior de las pequeñas y medianas empresas, a través de un amplio Plan de Actuación que abarca misiones comerciales, participación en ferias internacionales, encuentros empresariales, misiones inversas, y programas de apoyo a la internacionalización digital.

En 2025, el organismo cameral realizó una treintena de acciones en el exterior abarcando 4 continentes y 17 países de destino.