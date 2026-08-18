A Coruña
¿Qué hacer hoy, 18 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
En la plaza de María Pita, a las 21.00 horas, la orquesta Gaos, ofrece 'Boleros sinfónicos' en el inicio de la Semana Clásica.
Continúan en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas)
Cascarillarte estará a las 19.30 horas en la plaza central del barrio de Las Flores presentando Joshua Kenneth: MarabiJoshua!
Y en las fiestas de barrio, Eirís celebra su Fiesta de la Fresa.