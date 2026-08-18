La apertura de La Esquina de Pull&Bear ha vuelto a despertar la expectación en A Coruña, con largas colas de clientes durante la jornada de este martes para acceder al nuevo establecimiento temporal de la firma.

Pull&Bear estrena su esquina más coruñesa con una colección inédita Más información

La marca de Inditex inauguró este lunes, a las 11.00 horas, su nueva pop-up en la esquina de las calles Ferrol y Rosalía de Castro, coincidiendo con el cierre temporal de su establecimiento de la plaza de Lugo, que permanecerá clausurado mientras se llevan a cabo trabajos de reforma.

El nuevo espacio comercial se ha convertido en uno de los puntos de atención de la jornada, con numerosos coruñeses acercándose para conocer de primera mano las nuevas instalaciones y las propuestas de la firma de moda.