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A Coruña

El responsable de Fly2Galicia no descarta operar en Alvedro

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, tildó de "arriesgado" el proyecto de esta empresa en Lavacolla

Lara Fernández
Lara Fernández
18/08/2026 14:47
Terminal del aeropuerto de Alvedro
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El mapa aeroportuario gallego atraviesa un momento de sucesivos anuncios. El último llegó con cierto desconcierto y bajo el nombre de Fly2Galicia, una empresa de nueva creación, que comenzará a operar a partir del 1 de diciembre en Lavacolla. Allí abrirá una base y volará a hasta ocho destinos (Bruselas, Praga, Múnich, Venecia, Milán, Zaragoza, Alicante y Granada) con un total de 17 frecuencias semanales. 

Las reacciones a este anuncio no tardaron en llegar. El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, tachó este lunes la apuesta de Fly2Galicia de "arriesgada" y "a corto plazo", al mismo tiempo que reclamó coordinación aeroportuaria ante la oferta duplicada entre Alvedro y Lavacolla.

Este martes, el responsable de Fly2Galicia, Gueorgui Popov, anunció en una entrevista concedida en la SER que no descarta añadir una nueva base en los aeropuertos de A Coruña y Vigo. "Hay mercado para más. El sistema actual no está suficientemente cubierto. Queremos que los gallegos tengan más posibilidades de volar desde su propia comunidad", afirmó.

Castro señaló este lunes que en A Coruña desconocen "cuál es el planteamiento e incluso la dimensión" de esta nueva apuesta, sobre la que no existe información "de cuál es la operatividad". "Hay apuestas muy arriesgadas y de corto plazo que tienen el recorrido que tienen. En A Coruña estamos trabajando para dar un horizonte de seguridad y estabilidad, incluso con un planteamiento de crecimiento a futuro. Otro tipo de apuestas buscan un titular a corto plazo", señaló.

Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago

A Coruña ve el proyecto de Fly2Galicia en Lavacolla "arriesgado" y "de corto plazo"

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