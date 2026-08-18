El PP reclama al Gobierno inversiones pendientes para A Coruña y exige “voluntad política y presupuestos”

Tristana Moraleja, Miguel Lorenzo y Manuel Ruiz Cedida

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, la diputada Tristana Moraleja y el senador Manuel Ruiz reclamaron este martes a los gobiernos municipal y estatal que impulsen las inversiones pendientes en la ciudad y denunciaron los incumplimientos y retrasos que, a su juicio, afectan a las principales infraestructuras coruñesas.

Los representantes populares exigieron “voluntad política y presupuestos” para avanzar en las actuaciones pendientes en materia ferroviaria, aeroportuaria y de carreteras. Lorenzo aseguró que A Coruña “merece un trato de primera de unos gobiernos municipal y estatal de primera” y criticó que actualmente recibe “un trato de tercera de unos gobiernos de tercera”.

El candidato popular a la Alcaldía reclamó medidas para mejorar las conexiones ferroviarias, aeroportuarias y viarias de la ciudad. En este sentido, defendió la necesidad de contar con “el tren que nos merecemos”, un aeropuerto con capacidad suficiente y mejores accesos por carretera.

Lorenzo consideró que para hacer realidad estas inversiones son necesarias dos condiciones: “voluntad política y presupuesto”. A su juicio, ambas cuestiones están ausentes tanto en el Gobierno central como en el Ayuntamiento de A Coruña.

El candidato popular criticó también la actitud del Gobierno municipal y aseguró que la alcaldesa “no se atreve a exigir lo que nos corresponde” al Ejecutivo central.

“Yo ya he dicho que cuando sea Alcalde iré a los despachos de los ministros hasta conseguir que se liciten estas actuaciones, con presupuestos y plazos concretos”, afirmó. Lorenzo defendió además que “en A Coruña y en España hace falta otra forma de gobernar para salir de los desgobiernos socialistas”.

Por su parte, la diputada Tristana Moraleja exigió un plan urgente de inversiones y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias para hacer frente a los retrasos e incidencias que afectan a las conexiones de A Coruña con Santiago, Vigo, Ourense y Madrid.

Moraleja criticó al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que reclamó “menos tuitear y más trabajar”, y cuestionó que visite Galicia para hacerse una foto pese a los incumplimientos que, según denunció, acumula el Gobierno en materia de infraestructuras.

La diputada popular también reclamó que se cumpla el Plan Director del aeropuerto de Alvedro, que contempla una ampliación de la terminal de 5.000 metros cuadrados. Moraleja criticó que la actuación anunciada actualmente sea de 800 metros cuadrados y reclamó además la instalación del sistema ILS-3 para reducir los desvíos y cancelaciones provocados por la niebla.

“Hemos presentado iniciativas y preguntas en Congreso y Senado sobre estas inversiones pendientes y las respuestas son siempre con evasivas”, afirmó. “Seguiremos presentándolas porque A Coruña debe contar con estas infraestructuras muy importantes para el futuro de la ciudad”, añadió.

El senador Manuel Ruiz puso el foco en los problemas que están ocasionando las obras de la A-6, especialmente a los transportistas coruñeses.

Ruiz denunció los retrasos de varias horas provocados por los desvíos, que afectan especialmente al transporte de mercancías procedentes del puerto de A Coruña. Recordó que la A-6 constituye “la única conexión por carretera con la meseta” y permite acceder a importantes núcleos logísticos de distribución, como Benavente.

El senador consideró que las obras están “mal planificadas” y criticó que algunos desvíos alcancen los 50 kilómetros y atraviesen localidades como Becerreá. Una situación que, según señaló, genera importantes retrasos y perjudica especialmente a los transportistas de pescado del puerto coruñés.

Los representantes del PP insistieron en la necesidad de que las administraciones concreten las inversiones pendientes con presupuestos, plazos y actuaciones definidas, y reclamaron que A Coruña reciba unas infraestructuras acordes con su peso económico y social.