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A Coruña

Complicado dispositivo en Juan Flórez para rescatar a un operario en parada cardiorrespiratoria

El trabajador se encontraba en una zona de difícil acceso

Lara Fernández
Lara Fernández
18/08/2026 15:10
Dispositivo en Juan Flórez
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Eran las 13.20 horas de este martes cuando el servicio del 061 alertó al 112 Galicia de la presencia de un trabajador inconsciente en una zona de Juan Flórez con andamios. Según informa el propio 112, el operario, en parada cardiorrespiratoria, se encontraba en una zona de "difícil acceso", por lo que se procedió a desplegar un amplio operativo con el fin de rescatarlo y trasladarlo al hospital.

Al lugar, un edificio que se encuentra a la altura de las escaleras de Maestro Clavé, se desplazaron agentes de la Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos de A Coruña. Para llevar a cabo la intervención fue necesario cortar un carril, lo que provocó pequeñas retenciones en la céntrica calle.

El hombre, que se encontraba trabajando hasta que perdió el conocimiento, fue finalmente rescatado y trasladado al hospital, informa el 112. 

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