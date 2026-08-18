Así es Pontegadea Inversiones, la empresa matriz que controla las inversiones de Amancio Ortega 

Amancio Ortega Quintana

El nombre de Amancio Ortega está asociado a Inditex desde hace más de medio siglo, cuando abrió la primera tienda de Zara y empezó a construir todo un imperio textil desde A Coruña. No es el único negocio que tiene en activo en la actualidad. Hace 25 años, el empresario puso en funcionamiento Pontegadea Inversiones SL, un vehículo inversor con el que reinvierte los dividendos que recibe de la multinacional de la moda.

Esta compañía, matriz de múltiples filiales, depositó recientemente en el Registro Mercantil coruñés las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025. Como dato más destacado, figura que obtuvo un beneficio neto de 2.518 millones de euros, frente a los 2.281 del año anterior. Esto supone un incremento cercano al 10%.

Cabecera

Esta empresa fue constituida como sociedad limitada el 8 de junio de 2001 y tiene sus oficinas centrales en el número cuatro del Cantón Grande de A Coruña. Su memoria anual relata que su actividad consiste “en la tenencia, adquisición, suscripción, venta, inversión, administración y explotación en general de valores mobiliarios y otros activos financieros” como acciones y participaciones en sociedades de cualquier clase, tanto nacionales como extranjeras.

El informe anual también detalla que esta empresa presta “diversos servicios como matriz a una parte de las sociedades del grupo del que es cabecera” y cuyas “actividades” consisten principalmente “en el arrendamiento de inmuebles y en la gestión de inversiones financieras”.

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“Pontegadea Inversiones SL es la sociedad dominante de mayor activo de un conjunto de sociedades sometidas a una misma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales, al estar controladas por una persona física”, indica el documento.

En el cómputo global (incluidas Partler 2006, SL y Pontegadea GB 2020 SL), sumaron unas ganancias de 10.055 millones de euros. Esto supone un incremento del 7,86%, ya que en el ejercicio anterior registró 9.322 millones de euros.

Retribuciones

A 31 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración de Pontegadea Inversiones estaba compuesto por dos hombres y dos mujeres (tres hombres y dos mujeres a 31 de diciembre de 2024).

Como consecuencia de la reorganización realizada el año pasado, el equipo directivo, incluidos consejeros ejecutivos, asciende a catorce personas, siete hombres y siete mujeres, las cuales percibieron retribuciones por un importe de 25 millones de euros en el ejercicio 2025.

Este importe incluye la parte proporcional de la retribución variable a largo plazo, contraprestaciones derivadas de acuerdos postcontractuales, junto con la liquidación realizada a uno de los miembros del consejo que accedió a la situación de jubilación durante el ejercicio 2025.

Impuestos

Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil recoge que Pontegadea Inversiones abonó once millones de euros a la Hacienda española por el impuesto sobre sociedades durante el ejercicio de 2025.

Cabe tener en cuenta la aplicación de los convenios de doble imposición firmados entre España y otros países, de tal modo que la empresa evita tener que tributar dos veces por sus inversiones ubicadas en el extranjero, ya que ya abonó el correspondiente tributo en el país de origen. La memoria anual señala que Pontegadea Inversiones mantiene relaciones “con las distintas autoridades fiscales de los territorios” en los que opera, basadas “en los principios de buena fe, colaboración y confianza mutua”, tratando de evitar en la medida de lo posible “eventuales litigios de naturaleza tributaria”.

Inversiones

Pontegadea Inversiones posee múltiples inmuebles y participaciones empresariales en todo el mundo. La más conocida de todas es la propia Inditex, de la que es propietaria de un total del 50,01% de las acciones en circulación. El informe anual revela que, a fecha de diciembre de 2025, gestionaba un volumen total de activos de 21.816 millones de euros.

El informe anual de la compañía correspondiente al ejercicio de 2025 asegura que su política consiste en mantener “las actuales estrategias” y fundamentar “su crecimiento en la reinversión”, “la optimización de la gestión de inversiones financieras” y en “el aprovechamiento de la experiencia del grupo en el sector inmobiliario”.

Los miembros del Consejo de Administración de Pontegadea Inversiones son Amancio Ortega (presidente), Flora Pérez (vicepresidenta), Marta Ortega (consejera), Roberto Cibeira (vicepresidente) e Irene Lauzurica (secretaria del Consejo).