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A Coruña

Amancio Ortega se refuerza en Reino Unido con la adquisición de un complejo de apartamentos en Londres

Destina 150 millones de libras (175 millones de euros) a esta operación

Agencias
18/08/2026 11:54
Amancio Ortega
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El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, refuerza su presencia en Reino Unido tras adquirir en Londres un complejo de apartamentos por 150 millones de libras (175 millones de euros).

En concreto, el complejo de apartamentos está localizado en Baker Street, en pleno barrio londinense de Marylebone, y supone la entrada de la firma en el sector de la vivienda de alquiler ('build to rent') en Reino Unido, según ha informado el medio 'Green Street News' y han confirmado  fuentes conocedoras de la transacción.

Amancio Ortega

Así es Pontegadea Inversiones, la empresa matriz que controla las inversiones de Amancio Ortega

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Esta adquisición se cerró el pasado mes de febrero y para esta operación la empresa constituyó una nueva filial en el Reino Unido y financió la operación mediante un préstamo intragrupo, según informa 'Expansión'.

De esta forma, Londres se ha convertido en una de las ciudades favoritas de Ortega para invertir, con cerca ya de 15 activos inmobiliarios valorados en conjunto en más de 4.200 millones de euros.

Reino Unido es uno de los países favoritos de Pontegadea para invertir. Así, su filial británica, 'Pontegadea UK LTD', cifraba en 2.654,5 millones de libras (unos 3.160 millones de euros) el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más, según las cuentas anuales depositadas en el registro oficial de empresas y sociedades británico.

El valor de las propiedades de inversión de la sociedad a 31 de diciembre de 2025 ascendía a 2.700,3 millones de libras (3.158 millones de euros), un 12,8% más.

Desembarca en Australia

Esta nueva compra llega después de que el vehículo inversor de Amancio Ortega desembarcara en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar el pasado viernes la adquisición del 'holding' logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).

Además a finales de julio, la firma se reforzó en Francia tras adquirir por 850 millones de euros el complejo de oficinas Capital 8 de París en lo que es la mayor operación inmobiliaria de oficinas individuales ejecutada en la Europa continental desde 2022.

Mientras que a finales de la semana pasada acordó la venta de su participación del 13,7% al Estado portugués en el operador de la red eléctrica Redes Energéticas Nacionais (REN). Una operación que se realizará con la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública.

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