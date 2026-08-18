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A Coruña

Alarma en Zalaeta por la aparición de un cuerpo en la vía pública

Un hombre se precipitó desde una altura, señalan fuentes de la Policía Local

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
18/08/2026 16:05
La Policía se encuentra comprobando el lugar de los hechos
La Policía se encuentra comprobando el lugar de los hechos
El Ideal Gallego
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Hasta siete coches de la Policía Nacional y de la Local se desplazaron sobre las 15.30 horas a Zalaeta tras el aviso de un hombre tendido en la vía pública. Al llegar al lugar, que tuvo que ser acordonado, se encontraron con un varón que se había precipitado desde una altura, informan fuentes de la Policía Local.  

En la zona, decenas de personas alarmadas por lo ocurrido comenzaron a dispersarse tras la aparición de los agentes, que procedieron a cubrir el cuerpo sin vida del hombre. La Policía se encuentra en el lugar comprobando lo ocurrido.

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