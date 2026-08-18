Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña impulsa un programa de musicoterapia para alumnado con necesidades educativas especiales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
18/08/2026 11:47
Sabela Ramil
Sabela Ramil
Instagram
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Fundación Emalcsa, ha adjudicado a la terapeuta ocupacional y profesional de la música Sabela Ramil el contrato para la prestación del servicio de musicoterapia y pedagogía musical.

Se trata, informa el gobierno local, de una iniciativa dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales de los centros educativos de la ciudad.

La misma forma parte del plan educativo puesto en marcha para reforzar los servicios ofrecidos a los niños y niñas a través de métodos y actividades pioneras que estimulen su desarrollo.

El gobierno local asegura que este programa se convirtió "en una iniciativa pionera en España por su carácter innovador, al integrar la musicoterapia dentro del horario lectivo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Amancio Ortega se refuerza en Reino Unido con la adquisición de un complejo de apartamentos en Londres
Agencias
Sabela Ramil

A Coruña impulsa un programa de musicoterapia para alumnado con necesidades educativas especiales
Redacción
El ideal gallego

Renfe prepara su desembarco en Portugal tras las dificultades encontradas en Francia
EFE
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa la competitividad de las empresas en el extranjero con un servicio de asesoramiento
Iván Aguiar