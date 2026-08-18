A Coruña impulsa un programa de musicoterapia para alumnado con necesidades educativas especiales

Sabela Ramil Instagram

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Fundación Emalcsa, ha adjudicado a la terapeuta ocupacional y profesional de la música Sabela Ramil el contrato para la prestación del servicio de musicoterapia y pedagogía musical.

Se trata, informa el gobierno local, de una iniciativa dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales de los centros educativos de la ciudad.

La misma forma parte del plan educativo puesto en marcha para reforzar los servicios ofrecidos a los niños y niñas a través de métodos y actividades pioneras que estimulen su desarrollo.

El gobierno local asegura que este programa se convirtió "en una iniciativa pionera en España por su carácter innovador, al integrar la musicoterapia dentro del horario lectivo".