Accidente de tráfico en Alfonso Molina Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años un conductor que iba en dirección contraria por Alfonso Molina se estrelló contra otro en un accidente que dejó dos víctimas mortales. En 1976, hace 50 años, Bens y Monte Alto se unían para pedir mejoras en el suministro de agua, mientras que hace 75, en 1951, el obispo de Palencia visitaba el campamento Francisco Franco de Gandarío. En 1926, hace 100 años, los vecinos llamaban la atención sobre el desgaste de la playa de San Amaro.

Dos muertos al chocar un conductor suicida con otro turismo en Lavedra

Un joven de 29 años y un hombre de 44, fallecieron al chocar en Lavedra sus vehículos cuando el del primero circulaba en dirección contraria. Rosal se detuvo minutos antes del siniestro en la gasolinera próxima a la entrada de la autopista y tras telefonear reanudó la marcha, pero se incorporó a Alfonso Molina en sentido contrario y se estrelló contra el coche de Ávila. Los empleados de la estación de servicio aseguran que presentaba síntomas de embriaguez.

Por otra parte, el Orzán acumula el mayor número de viviendas en mal estado de A Coruña, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento, ya que en esa zona es donde se han abierto más expedientes por parte de la Unidad de Ruinas.

Bens y Monte Alto se unen para pedir soluciones al suministro de agua

La Asociación de Vecinos de Bens se solidariza con la petición de manifestarse hecha al Gobierno Civil por la Asociación de Vecinos de Atochas-Monte Alto por las deficiencias en el suministro de agua. Allí, en la marginada periferia coruñesa, a la que sólo se acude de paseo de vez en cuando, y a veces para enfadarse con los vecinos, no tienen más traída de aguas que una fuente pública que fue clausurada, hace cinco años, por Sanidad por estar contaminada, pero que, aún así, es la fuente de abastecimiento de los vecinos, por la sencilla razón de que, contaminada y todo, no hay otra a la que acudir.

Por otra parte, Manuel Varela López ganó el campeonato de pesca sobre embarcación fondeada, puntuable para el campeonato gallego.

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El obispo de Palencia visita el campamento Francisco Franco de Sada

El campamento Francisco Franco de Gandarío (Sada), en el que asistentes a un turno 200 seminaristas de Mondoñedo, recibió la visita del Obispo de Palencia, don José Souto Vizoso. Como es costumbre, le fueron mostradas las instalaciones, que recorrió con detenimiento en compañía de los mandos y profesores del turno. Visitó también el campamento General Elorza, que en el mismo lugar de Gandarío ha montado el Frente de Juventudes con 100 aprendices de la Fábrica Nacional de Armas y parque de Artillería de La Coruña. El ilustre prelado palentino, tan querido en Galicia, expresó a los mandos de la Organización y a los señores sacerdotes, profesores de Seminario de Mondoñedo, su satisfacción y complacencia por el excelente estado de las instalaciones.

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Los vecinos alertan de que la playa de San Amaro se queda sin arena

Numerosas personas que se bañan en la playa de San Amaro nos ruegan hagamos público su deseo de que no continúe la labor de aniquilamiento de la misma. En la porción derecho no queda arena ya, y en la de la izquierda parece que empezarán pronto a extraerla en grandes cantidades, aprovechando la bajamar. Toda ella, nos aseguran, es llevada para las obras de la nueva cárcel.

Fueron curados en la Casa de Socorro el niño de once años Alfonso Pan Muñoz, de una lesión en el pie izquierdo que se produjo al caerse en Riazor y Antonio Albertino Salgado, de 10 años, de contusiones en el pecho, que le causó otro muchacho de la misma edad llamado Luis Segade Amor al darle una patada en el pecho.