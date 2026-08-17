Telefónica concluye este mes la reforma de una de las cumbres de la ciudad

Torre Telefónica Quintana

Cuando se piensa en torres de A Coruña, inmediatamente viene a la mente el edificio Hercón, pero hay otras construcciones casi tan altas que los rascacielos coruñeses en las que nadie repara, pero que forman parte del skyline herculino. Una es la Torre de O Montiño de Telefónica, el segundo punto más alto del casco urbano, ubicada en el barrio de O Castrillón, que estos días está perdiendo por fin los andamios que han envuelto su estructura desde el pasado noviembre. Se espera que el último desaparezca este mes.

La torre es única en A Coruña por su escalera exterior, que rodea el cuerpo central, y que le proporciona ese aspecto escalonado (que recuerda a la Torre de Hércules), así como por los tres anillos de hormigón de su parte superior. Tiene una altura total aproximada de 78 metros: 63 mide el fuste de hormigón, hasta el anillo superior, a los que hay que añadir otros 15 metros de la estructura metálica de celosía que arranca desde el último anillo de hormigón y termina en aguja.

Las imágenes de la nueva iluminación de la La Torre de Hércules Más información

En esos anillos es donde se instalan todos los equipos y las antenas. Aunque se construyó para durar, hay que tener en cuenta que se inauguró en los años 70. Medio siglo sometida al viento, la lluvia y la sal del Atlántico dejan su huella en cualquier estructura, y por eso ha tenido que ser sometida a una obra de conservación integral con una inversión cercana a los 500.000 euros: reparación de los desprendimientos de hormigón, impermeabilización, desmontaje de los elementos que ya se encontraban fuera de servicio, sustitución de las puertas de acceso y pintado integral del exterior.

A pesar de que haya pasado medio siglo, la torre de Telefónica (llamada por la propia empresa pública Torre Montiño) constituye uno de los principales hitos de la ingeniería de telecomunicaciones de la ciudad, y a día de hoy continúa siendo una ubicación estratégica para la red, garantizando la conectividad de miles de personas.

No solo en A Coruña, sino mucho más allá, porque desde aquí se controla gran parte de la red del noroeste de la Península. No es, ni mucho menos, la única torre que Telefónica mantiene en A Coruña. Existe otra más en Cuatro Caminos, la Torre Espino. Aunque ni mucho menos tan alta, es considerada más hermosa por su estilo art dèco y forma parte en realidad del edificio de la central de Telefónica en A Coruña.

Llamada Torre Espino, destaca por su remate en forma de arpa pero esta antena, con solo 50 metros, pronto se volvió obsoleta.

Los depósitos

Vista desde la calle Cerca, donde se encuentra, la Torre de O Montiño ya causa vértigo, de manera que la sensación debe de ser muy intensa en su cumbre, a 141 metros sobre el nivel del mar.

En realidad, la de Telefónica no es la más elevada de cuantas estructuras llevan el nombre de torre en la ciudad. Este honor le corresponde al depósito de agua de O Ventorrillo, de 74 metros de alto. Al estar ubicado sobre una zona elevada de la ciudad, a 81 metros del nivel del mar, está tan alta como la propia Torre Hercón, de 115 metros de alto, ubicada a 40 metros.

El depósito de O Ventorillo, que compite con la Torre Hercón por ser la estructura más elevada de la ciudad Quintana

Esta estructura, que siempre se ha comparado con la de Matadero de Madrid, ya no cumple ninguna función, pero sigue descollando por encima de otras torres de Emalcsa (la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña) como la de Eirís o la de Monte Alto, mucho más modernas pero también más bajas: 50 metros cada una, y con la misma forma de copa que se recorta en el horizonte, su estilizado fuste las hace parecer aún más altas.

El depósito de Eirís, de 50 metros Quintana

La de Monte Alto tiene el oficioso nombre de ‘El vigía’, mientras que nadie se ha molestado en bautizar la de Eirís.

Control Marítimo

Pero hay otra torre que tampoco es un rascacielos y que sin embargo puede medirse con ellos en igualdad de condiciones: la de Control Marítimo.

La Torre de Control Marítimo cumplió 30 años en 2025 Carlota Blanco

Su ubicación en el dique de abrigo hace que destaque su estructura en forma de ‘H’ de 81 metros, mayor que a la Torre Golpe (75 metros), la Torre Efisa (75) y la Torre Dorada (78). El año pasado, esta estructura cumplió 30 años acogiendo el centro de control de Salvamento Marítimo, el lugar de trabajo de ocho personas sin contar al propio director, que disfrutan de una vista envidiable de la ría coruñesa, aunque la mayor parte del tiempo sus ojos permanezcan fijos en las pantallas de sus ordenadores.

Frente a estos gigantes parece enana (a pesar de sus 47 metros de altura) la Torre de Marathon, el único elemento del viejo estadio de Riazor que continúa en pie. En estos momentos está siendo sometida a una reforma de 200.000 euros. No la hará aún más alta, pero le permitirá albergar un mirador que ofrecerá una buena vista de Riazor.

Vista de la Torre de Marathon, en el estadio de Riazor, antes del comienzo de la reforma Patricia G. Fraga

Por supuesto, la lista no estaría completa sin la Torre de Hércules, el faro romano que constituye el principal monumento a la ciudad. Con sus 55 metros de altura y sus 57 de base (según la Unesco) sigue destacando en la costa como hace casi dos mil años, ofreciendo un ejemplo de durabilidad a estructuras mucho más jóvenes.