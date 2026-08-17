Pull&Bear estrena su esquina más coruñesa con una colección inédita

Un hasta pronto y un buenos días resumen el lunes más coruñés de Pull&Bear. La marca de Inditex cerró su tienda de la plaza de Lugo para dar la bienvenida, a las 11.00 horas, a La Esquina de Pull&Bear, en el cruce de la calle Ferrol con Rosalía de Castro. La despedida de la tienda original, no obstante, es provisional y solo estará cerrada mientras se acometan reformas. Pero con el fin de no abandonar el centro de A Coruña, la firma optó por establecer una pop-up en la calle Ferrol con una colección especial dedicada a la ciudad.

A las 09.00 horas de este lunes ya se ultimaban todos los detalles de cara a la gran apertura del establecimiento temporal en el inmueble en el que la marca permaneció hasta marzo de 2011. Ya a las 11.00 horas, y con gran expectación, los primeros visitantes entraron en el local, donde el olor a café (se repartía gratis a todos los clientes) invitaba a descubrir las prendas exclusivas de esta tienda. "Marcho que teño que marchar", "Non me dá a vida" o camisetas con "A Coruña" en el pecho reinan en las coloridas camisetas, sudaderas y bolsos de esta colección cápsula, en la que el código postal 15004 invita a los coruñeses a presumir de su ciudad.

Prendas de la nueva colección cápsula El Ideal Gallego

La pop-up, con prendas limitadas, se presenta con una estética industrial y minimalista, con los techos al descubierto, tonos metálicos y alfombras superpuestas en el suelo. Solo la zona de probadores y almacén, al fondo del local, aporta un tono de color amarillo que destaca en el espacio.

Las rayas horizontales y verticales destacan en las prendas exclusivas, así como los colores flúor que muchos de los primeros visitantes ya han adquirido. Así, La Esquina de Pull&Bear apunta a convertirse en el nuevo destino de quienes busquen combinar moda y presumir de raíces.