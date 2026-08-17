Mónica Díaz | “Será el último año en el que buena parte de los vecinos vivan en Eirís”

Mónica Díaz, presidenta de los vecinos de Eirís Quintana

Camino de la década como presidenta vecinal del barrio de Eirís, Mónica Díaz (A Coruña, 1974) puede presumir ya de ser uno de los rostros más conocidos y militantes de la lucha vecinal. Todo ello, además, con el notable cariño de unos residentes que se vuelcan en iniciativas como la Fiesta de la Fresa, que se celebra durante todo el día martes.

Para ser solamente un día de fiesta, son uno de los barrios que movilizan a más visitantes...

No sé si es el día más complicado del año, o lo es el proceso de preparación previo. Si te pasas de marzo, te quedas sin orquesta, estás fuera del mercado. En lo que respecta a escenarios o resto de actuaciones, también requiere tiempo. A última hora también aparecen contratiempos de todo tipo. Creemos que sí, que movilizamos a mucha gente porque atraemos a familias completas. También la música gallega tradicional y traer actuaciones para todos es muy importante para que se note ese tirón cada año.

¿Cuál es la expectativa de afluencia que tienen?

Entre 3.000 y 5.000 personas, dependiendo del año. Con el día que está previsto, y la diferencia respecto a otros años, pueden ser más esos 5.000. Entre las novedades estarán los hinchables gratis, además de la fiesta de la espuma y la paella gratuita.

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¿Cuántos kilos de fresas repartirán esta vez?

Se recogen entre lo que ya tiene el productor y lo que cogemos el mismo día. Lo que es seguro que, como mínimo, habrá tantas como el año pasado.

Llama siempre la atención lo bien organizado que tienen todo, desde el reparto al civismo de los que esperan pacientemente...

Es un ambiente muy tranquilo, vinculado al ambiente que suele haber en el parque. El entorno ayuda. En una calle con sombras y llena de edificios altos no tendría nada que ver. El parque de Eirís es un entorno privilegiado, que permite muchas cosas diferentes, e incluso que los niños descansen a lo largo de la tarde.

¿Habrá también paella para todos?

Yo creo que sí. Sabemos que serán cinco o seis paellas de tamaño importante. Por lo que nos dieron a entender, será más grande que una tapa, pero sin llegar a ser ración.

Hinchables, fresas y paella gratis en la Festa da Fresa de Eirís Más información

¿Qué le preocupa a Eirís, además de la fiesta?

Probablemente sea el último año en el que buena parte de los vecinos vivan en Eirís, debido a todo el problema de Monte Mero y las casi 200 personas que van a ser expulsadas de sus viviendas. Nos ofrecen facilitar viviendas, pero sin saber si afectan o no. Si no hay vivienda para cada vivienda, pues no va a ser una solución. En todo caso, serán años de alquiler, hasta que eso sea una realidad. Por otra parte, esto está absolutamente abandonado, con baches en los que cabe hasta el codo.

¿Siguen siendo igual de críticos con el modelo de financiación?

Esto es un horror. Es algo muy complicado, porque la mayoría de las cosas que tú contratas no sabes si son con o sin IVA. También hay muchas cosas que varían a última hora y no sabes cuánto va a costar. Entonces no es fácil. Yo no soy una especialista en montar fiestas.