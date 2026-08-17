Los Bomberos acuden a un incendio forestal en Bens

Incendio en Bens EloyTP

Los Bomberos de A Coruña han tenido que acudir este lunes a un nuevo incendio forestal, en esta ocasión en Bens.

El aviso llegó a las diez menos diez de la noche, con media ciudad pendiente del debut liguero del Deportivo en Riazor ante el Elche.

Racha

El pasado viernes, los Bomberos tuvieron que acudir a sofocar otro incendio forestal, en este caso en la zona del Agra de San Amaro, junto a los campos deportivos de la Torre.

En los últimos meses se han producido varios incendios forestales en A Coruña. O Portiño Penamoa y As Rañas son los lugares en donde se han producido varios fuegos, en un verano que está resultando especialmente cálido para lo que es habitual en la ciudad.

De hecho, este mismo lunes por la tarde, los camiones tuvieron que salir del cuartel por la tarde para refrescar la zona en As Rañas, en uno de los lugares que se quemaron hace unos días.