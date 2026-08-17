La Sagrada Familia de A Coruña experimentará un cambio de circulación 'total'

Vista de Alberto Datas Panero, en la Sagrada Familia Germán Barreiros

El barrio de la Sagrada Familia ya tiene sustituta oficial para absorber el tráfico rodado de la que ahora es la ronda peatonal. El Ayuntamiento confirmó este lunes que se hará oficial una transformación adelantada hace meses por El Ideal Gallego: Alberto Datas Panero cambiará de sentido desde el cruce con Cardenal Cisneros hasta San Jaime.

De esta forma, Alberto Datas Panero suma incorporaciones a Cardenal Cisneros, algo que hasta ahora no era posible al tener sentidos de circulación opuestos. La conexión con San Jaime ofrece, además, una vía directa hasta la calle Pontedeume. Los pasos de peatones existentes se mantendrán en todas las intersecciones, y la actuación incluirá también los pertinentes cambios de señalización y el repintado de las zonas de estacionamiento y del entorno de la estación de BiciCoruña.

“Na Sagrada Familia temos en marcha un proxecto que é central na nosa estratexia para mellorar a vida nos barrios. Seguimos avanzando coa rolda peonil, que reclamará a centralidade do peón nesta cidade ampliando, ademais, os espazos públicos. Os cambios da rúa Sagrada Familia dinamizan a vida no barrio e danlle visibilidade aos negocios da zona. Co cambio de sentido de Alberto Datas Panero buscamos unha vía de tránsito para vehículos nunha rúa paralela que estea en sintonía coa nova ordenación dos espazos”, señaló la alcaldesa, Inés Rey.

El Ayuntamiento da así respuesta a una petición vecinal. “Sería algo con muy fácil adaptación porque la mayoría de los garajes dan a esa calle y es lógico y coherente. Si bajamos todos, evitamos dar la vuelta por la calle de la Fe y consideramos que es una petición acertada que sea hacia abajo para no dar vueltas”, sostenía hace meses el presidente vecinal, Juan Rodríguez.

La humanización de la Sagrada Familia supone el último tramo por ejecutar de la ronda peatonal que conectará San Diego con el Agra do Orzán. La primera fase, ya concluida, ha sido todo un éxito en el barrio. Y la segunda, todavía en ejecución, estrenó la pasada semana un nuevo tramo, el comprendido entre Nuestra Señora de la Luz y Cardenal Cisneros. Este cuenta con una configuración de plataforma única, con preferencia peatonal para reforzar la seguridad viaria y mantener, a la vez, el tránsito de vehículos, siempre a velocidad reducida.