Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La patronal de la alimentación valora la "incidencia limitada" de la huelga en A Coruña y rechaza las acusaciones de "inmovilismo"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/08/2026 18:34
Miembros de la CIG esta mañana en la huelga
Miembros de la CIG esta mañana en la huelga
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) señaló esta tarde en un comunicado que la jornada de huelga de este lunes ha tenido una "incidencia limitada". La gran mayoría de los supermercados han permanecido abiertos y los centros logísticos han continuado funcionando y manteniendo el abastecimiento, pese a contar con menos personal durante la jornada, señalaron

ASAC también lamentó "los incidentes puntuales y comportamientos intimidatorios registrados en algunos puntos de venta hacia trabajadores y clientes". "El derecho de huelga debe ser plenamente respetado, pero también el derecho de quienes deciden trabajar y la libertad de los consumidores para acceder a los establecimientos", señala el comunicado.

La asociación agradece especialmente el compromiso de los trabajadores que han contribuido a mantener la actividad, el abastecimiento y el servicio. Asimismo, pide disculpas a los clientes por las dificultades que están sufriendo y agradece su comprensión durante estas semanas.

De la misma manera, comentan que tras meses de negociación "resulta difícil entender que se hable de un bloqueo total por parte de las empresas y de avances prácticamente inexistentes”. ASAC, insisten, ha mejorado sucesivamente su propuesta hasta plantear una subida salarial del 4% en 2026 y de más del 12% en cuatro años, además de importantes mejoras laborales y sociales.

Manifestación sector de la alimentación

El sector de la alimentación toma de nuevo las calles de A Coruña para demandar "salarios xustos"

Más información

"Hace apenas unos días, las mismas organizaciones sindicales firmaron una subida del 3% para 2026 en la hostelería de A Coruña. Cuesta entender que ese incremento permita alcanzar un acuerdo y que una propuesta superior sea considerada insuficiente, especialmente en un sector como la distribución alimentaria, que trabaja con márgenes muy ajustados", afirmaron.

ASAC insiste en que "hay que alcanzar un acuerdo válido y así lo ha demostrado durante todo este tiempo, participando en las reuniones y mejorando sus propuestas". "Por eso, sorprende que ahora se reclame diálogo cuando la última reunión supuso un retroceso respecto al acercamiento alcanzado apenas unos días antes", señalaron.

ASAC, insisten, mantiene abierta la puerta al diálogo. "Ante todo lo que se ha puesto sobre la mesa, cabe preguntarse qué está impidiendo realmente alcanzar un acuerdo en el comercio de alimentación y prolongando un conflicto que está perjudicando a trabajadores, empresas y clientes gallegos", concluía su comunicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del polígono de Bergondo

Roban 30.000 euros tras arrastrar una caja fuerte de 140 kilos de peso de una empresa de Bergondo
Fran Moar
El ideal gallego

Galicia confirma tres casos de sarampión; el inicial probablemente importado
EFE
Dos personas juegan un juego de videojuegos

Los videojuegos educativos pueden ser una solución eficaz contra la depresión adolescente
EFE
El presidente Donald Trump, durante un evento en la Casa Blanca

Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz
EFE