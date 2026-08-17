La patronal de la alimentación valora la "incidencia limitada" de la huelga en A Coruña y rechaza las acusaciones de "inmovilismo"

Miembros de la CIG esta mañana en la huelga Quintana

La Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) señaló esta tarde en un comunicado que la jornada de huelga de este lunes ha tenido una "incidencia limitada". La gran mayoría de los supermercados han permanecido abiertos y los centros logísticos han continuado funcionando y manteniendo el abastecimiento, pese a contar con menos personal durante la jornada, señalaron

ASAC también lamentó "los incidentes puntuales y comportamientos intimidatorios registrados en algunos puntos de venta hacia trabajadores y clientes". "El derecho de huelga debe ser plenamente respetado, pero también el derecho de quienes deciden trabajar y la libertad de los consumidores para acceder a los establecimientos", señala el comunicado.

La asociación agradece especialmente el compromiso de los trabajadores que han contribuido a mantener la actividad, el abastecimiento y el servicio. Asimismo, pide disculpas a los clientes por las dificultades que están sufriendo y agradece su comprensión durante estas semanas.

De la misma manera, comentan que tras meses de negociación "resulta difícil entender que se hable de un bloqueo total por parte de las empresas y de avances prácticamente inexistentes”. ASAC, insisten, ha mejorado sucesivamente su propuesta hasta plantear una subida salarial del 4% en 2026 y de más del 12% en cuatro años, además de importantes mejoras laborales y sociales.

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"Hace apenas unos días, las mismas organizaciones sindicales firmaron una subida del 3% para 2026 en la hostelería de A Coruña. Cuesta entender que ese incremento permita alcanzar un acuerdo y que una propuesta superior sea considerada insuficiente, especialmente en un sector como la distribución alimentaria, que trabaja con márgenes muy ajustados", afirmaron.

ASAC insiste en que "hay que alcanzar un acuerdo válido y así lo ha demostrado durante todo este tiempo, participando en las reuniones y mejorando sus propuestas". "Por eso, sorprende que ahora se reclame diálogo cuando la última reunión supuso un retroceso respecto al acercamiento alcanzado apenas unos días antes", señalaron.

ASAC, insisten, mantiene abierta la puerta al diálogo. "Ante todo lo que se ha puesto sobre la mesa, cabe preguntarse qué está impidiendo realmente alcanzar un acuerdo en el comercio de alimentación y prolongando un conflicto que está perjudicando a trabajadores, empresas y clientes gallegos", concluía su comunicado.