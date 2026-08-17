La cocina de toda la vida pierde una de sus tabernas en el centro de A Coruña

La Taberna de O Freixo, en Federico Tapia 55 Carlota Blanco

La Taberna O Freixo, uno de los restaurantes de comida tradicional de la zona de la plaza de Vigo, ha cerrado definitivamente sus puertas. Situado en el número 55 de la calle Federico Tapia, durante los últimos 7 años se convirtió en un punto habitual para cenas de grupo y celebraciones.

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O Freixo abrió sus puertas poco antes de la pandemia, en el año 2019, y hace solamente dos, en 2024, tuvo un cambio en la gerencia tras el fallecimiento de su propietario original, Juan Capelán. La decisión ha sido finalmente que lo idóneo era poner punto final al ciclo de la taberna.

Entre las especialidades de O Freixo destacaban la tortilla y la carne asada, además de una muy ajustada relación calidad-precio. Tomó el relevo de la cafetería Bob Dyan, todo un clásico en los 80 y los 90.