Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La cocina de toda la vida pierde una de sus tabernas en el centro de A Coruña

Estuvo siete años en el entorno de la plaza de Vigo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/08/2026 18:04
La Taberna de O Freixo, en Federico Tapia 55
La Taberna de O Freixo, en Federico Tapia 55
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Taberna O Freixo, uno de los restaurantes de comida tradicional de la zona de la plaza de Vigo, ha cerrado definitivamente sus puertas. Situado en el número 55 de la calle Federico Tapia, durante los últimos 7 años se convirtió en un punto habitual para cenas de grupo y celebraciones.

Presentación de las Lacónicas

Más de treinta locales encienden fogones para acoger una de las citas culinarias por excelencia en A Coruña

Más información

O Freixo abrió sus puertas poco antes de la pandemia, en el año 2019, y hace solamente dos, en 2024, tuvo un cambio en la gerencia tras el fallecimiento de su propietario original, Juan Capelán. La decisión ha sido finalmente que lo idóneo era poner punto final al ciclo de la taberna.

Entre las especialidades de O Freixo destacaban la tortilla y la carne asada, además de una muy ajustada relación calidad-precio. Tomó el relevo de la cafetería Bob Dyan, todo un clásico en los 80 y los 90.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Miembros de la CIG esta mañana en la huelga

La patronal de la alimentación valora la "incidencia limitada" de la huelga en A Coruña y rechaza las acusaciones de "inmovilismo"
Redacción
Gente alineada a lo largo del recorrido mientras el cortejo fúnebre de la cantante galesa Bonnie Tyler pasaba

Cientos de personas despiden a Bonnie Tyler en su funeral, este lunes
EFE
El ideal gallego

Galicia es la comunidad en la que más se encarece la vuelta al cole, que alcanza los 414 euros por alumno
Europa Press
La Taberna de O Freixo, en Federico Tapia 55

La cocina de toda la vida pierde una de sus tabernas en el centro de A Coruña
Guillermo Parga