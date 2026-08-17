Just Eat instala 'O'Chiringuito' en la escuela Brava Surf del Orzán

Just Eat instala ¡O Chiringuito' en la sede de Brava Surf en la playa del Orzán Cedida

Encontrar un buen sitio en la playa de Riazor o en la del Orzán un día soleado de verano es casi un deporte de riesgo en A Coruña. Lo último que apetece, cuando por fin se extiende la toalla, es perder la ubicación para ir a comer o cargar con pesadas neveras desde casa. Según una encuesta elaborada por IPSOS para Just Eat, el 50% de los gallegos ha pedido alguna vez comida a domicilio estando en la playa o la piscina, sumándose a una tendencia nacional que redefine la forma de disfrutar del sol.

Para dar respuesta a este hábito estival, Just Eat pone en marcha del 21 al 23 de agosto una activación especial en la costa coruñesa. La plataforma se ha aliado con la emblemática escuela Brava Surf para instalar 'O'Chiringuito Just Eat', un punto de recogida habilitado a unos pasos de la playa para que los repartidores entreguen los pedidos y los usuarios los recojan sin tener que abandonar su sitio en la playa, garantizando la conservación de los productos con neveras en el espacio.

Además, un grupo de personas recorrerá la arena ofreciendo códigos de descuento y regalará tote bags exclusivas de la campaña a quienes realicen su pedido en la playa. Esta propuesta conecta directamente con el ecosistema diversificado de la plataforma.

Más allá de los restaurantes y cadenas locales, la red de partners de Just Eat incluye supermercados de proximidad para pedir hielo, agua o bebidas frías al instante, así como comercios de belleza, cuidado personal, floristerías y productos para mascotas. De este modo, la app permite resolver desde un almuerzo improvisado frente al mar hasta la compra de crema solar sin abandonar la toalla.

El estudio de Just Eat junto a IPSOS, además, revela además que las altas temperaturas transforman las dinámicas del hogar en verano. Durante las olas de calor, casi un 20% de los ciudadanos recurre al supermercado a domicilio para no cargar peso bajo el sol. 'O'Chiringuito Just Eat' se convierte, por lo tanto, en el mejor aliado de los coruñeses y visitantes durante el fin de semana.