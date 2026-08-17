Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué hacer hoy, 17 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/08/2026 04:15
Unaimagen de una actuación de Cascaritllarte en la ciudad
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este lunes 17 de agosto, como parte del programa de las Fiestas de María Pita, continúa en los jardines de Méndez Núñez, la Feria del Libro Antiguo, que puede visitarse de 10.30 a 14.00 y de 17. 00 a 22.00 horas. 

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

También en los jardines, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas, continúa la feria de artesanía gallega Mostrart, en su 42 edición.

A las 19.30 horas, en la plaza de Vigo, Cascarillarte ofrece el espectáculo 'Latexos' con  K'paparota Teatro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cortefiel, en una de las esquinas de Juan Flórez

Cortefiel renueva su vínculo con la calle Juan Flórez tras 52 años
Guillermo Parga
ANDY/ GLOBO DE BETANZOS.

Hace 25 años | San Roque recibe la ofrenda del globo de Betanzos ante 50.000 personas
Belen Cebey
Torre Telefónica

Telefónica concluye este mes la reforma de una de las cumbres de la ciudad
Abel Peña
Álvarez sostiene una edición de ‘La Odisea’ en la librería Nobel

Fiebre por ‘La Odisea’ en las librerías de A Coruña: “Lo griego está de moda”
Jorge Riveiro