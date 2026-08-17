A Coruña
¿Qué hacer hoy, 17 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Este lunes 17 de agosto, como parte del programa de las Fiestas de María Pita, continúa en los jardines de Méndez Núñez, la Feria del Libro Antiguo, que puede visitarse de 10.30 a 14.00 y de 17. 00 a 22.00 horas.
También en los jardines, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas, continúa la feria de artesanía gallega Mostrart, en su 42 edición.
A las 19.30 horas, en la plaza de Vigo, Cascarillarte ofrece el espectáculo 'Latexos' con K'paparota Teatro.