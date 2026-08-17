Fiebre por ‘La Odisea’ en las librerías de A Coruña: “Lo griego está de moda”

Álvarez sostiene una edición de ‘La Odisea’ en la librería Nobel Quintana

Háblame, oh musa, del fenómeno literario que está sacudiendo las librerías de A Coruña. Se trata, claro, de ‘La Odisea’, texto inmortal de Homero que, miles de años después de su escritura, continúa siendo un superventas en las librerías de la ciudad, como atestiguan algunas de sus responsables, por el impacto de la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan.

Está tan de moda que librerías como Espazo Lector Nobel no han parado de vender unidades. “Hemos notado un aumento muy grande de ventas de ‘La Odisea’, y también de ‘La Ilíada’. Los libros de mitología suelen atraer mucho la atención, pero concretamente las obras de Homero han tenido un repunte”, explica Ana Álvarez, una de sus libreras. Para quien el relato del rey de Ítaca y sus marineros no deja de ser “uno de esos clásicos que siguen muy vivos”: “En mayor o menor medida, todos conocemos las historias de Odiseo, y las obras de aventura y fantasía bebieron durante muchísimos años de esta narración que mezcla héroes y mitología. Así que creo que es una obra que triunfa porque, aunque parece que no, sigue estando muy presente en la literatura y en el imaginario colectivo”, resume.

Versiones

Aunque no es la primera vez que una adaptación cinematográfica desata las ventas de una novela, ni siquiera este año (señala ‘Cumbres Borrascosas’ como otro claro ejemplo), la fiebre por el relato de Homero se ha notado en su tienda. En parte, también, por las ediciones cuidadas que han hecho distintas editoriales del mismo. “Las ediciones de los clásicos siempre son especialmente bonitas”, alude. En este caso, muchos lectores buscan en concreto la 'Odisea Liberada' de Blackie Books: “Es una edición preciosa que contiene no solo la obra en sí, sino también mucha información adicional que explica el contexto, los mitos...”.

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Nely Martínez, de la librería Perseida, coincide con Álvarez: “Hemos notado un aumento de ventas”. Especialmente, lo notaron porque ‘La Odisea’ “como libro pertenece a ese grupo de libros de nicho con un número reducido de lectores”. Su tienda, que abrió a mediados del año pasado, apenas había vendido dos ejemplares del texto homérico, explica. La tendencia ha dado un giro de 180 grados: “No es solo que vendamos mucho más las librerías, sino que las editoras también han sacado muchas ediciones nuevas de cara al estreno de la película”. Según dice, se venden muchas ediciones de bolsillo, y generalmente las más sencillas. Es decir: las que adaptaron el texto del verso original a la prosa.

También Begoña Couceiro, de la librería Couceiro, da cuenta del fenómeno. “‘La Odisea’ es un libro que siempre estuvo de ‘fondo de librería’, pero ahora el nicho de lectores aumentó considerablemente y, por supuesto, la película fue el detonante. No solo ‘La Odisea’, sino otros títulos relacionados de alguna manera con los personajes, la época o todo lo que tenga que ver con la Grecia antigua se venden más”, comenta.

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Se parece, explica, a explosiones literarias como la que vivió ‘Frankenstein’, clásico del terror gótico de Mary Shelley que renació a finales de 2025 por la adaptación de Guillermo del Toro para Netflix. “‘Frankenstein arrasó. Con ‘La Odisea’ la tendencia sigue creciendo, así que como mínimo igualará a otras sensaciones del estilo”. Todo porque “es un libro que tiene aventura, mitología, amor y muchos elementos que funcionan bien a la hora de escoger qué leer”.

Noite Bohemia

Quién mejor que aquellos que viven en sus propias carnes el poder de tales textos, como los actores de Noite Bohemia, para explicar la importancia del helenismo. La compañía coruñesa, que cada año interpreta tragedias griegas en diferentes lugares de A Coruña, acudió como una falange hoplita a ver la película. “Fuimos toda la compañía a verla. Todo lo que se habla en ‘La Odisea’ tiene que ver mucho con nosotros”, explica Javier Fernández, director del grupo.

“Como película nos encantó porque hacemos teatro clásico y, como gente que intenta poner sus valores sobre la mesa, vemos importante que haya algo así que pueda revitalizar esa pasión”, comenta. “Que estemos todos hablando de ‘La Odisea’, un texto de 2.500 años, porque está reventando la taquilla moderna, te indica que la gente tiene interés por estas historias”, celebra.

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Noite Bohemia ha apostado por los clásicos desde su fundación. Incluso se prepararon para la ocasión programando una función de ‘Las troyanas’ en el castro de Elviña el 18 de julio, apenas un día después del estreno del filme. “Los clásicos siempre han tenido mucha aceptación aquí, pero en las últimas funciones nos sorprendió mucho el número de gente. En Elviña había 700 personas”, valora. “Han pasado decenas de civilizaciones por nosotros y la gente no ha borrado de la historia estas obras. Lo griego siempre está de moda”, sentencia.