El sector de la alimentación toma de nuevo las calles de A Coruña para demandar "salarios xustos"

Al grito de "convenio digno, salarios xustos", centenares de trabajadores del sector del comercio de alimentación tomaron esta mañana las calles de la ciudad para demandar "salarios xustos". La patronal, por su parte, ha asegurado esta mañana que los sindicatos han rechazado cuatro propuestas de mediación.

Concentrados a las 12.00 horas frente al mercado de San Agustín, enseguida emprendieron una ruta por Marqués de Pontejos, San Andrés y otras calles del centro hasta terminar en la plaza de Lugo. Entre otras consignas, gritaron frases como "Non somos escravas, somos traballadoras", "Non á explotación en alimentación" o "Hoxe non se compra, estamos de folga".

La convocatoria, según personal de la CIG (uno de los cuatro sindicatos convocantes) presente en la manifestación, obedece a la tercera ronda de huelgas ante una negociación "atascada polo inmovilismo da patronal". "Non chegan ao que pide o sector", explicaban.

A día de hoy, comentaban, si bien las negociaciones no se han roto oficialmente, están en un punto muerto y los sindicatos no conocen una fecha para una próxima reunión. En cambio, aseguraban que "imos falar hoxe de próximas manifestacións no futuro, en outubro, setembro, xaneiro ou Semana Santa, cando sexa, porque a cousa non vai a mellor". "Isto vai para largo", resumían.

El contingente, acompañado en todo momento por efectivos de la Policía Nacional, obligó a cortar el tráfico momentáneamente en el entorno de la plaza de Lugo y la plaza de Pontevedra, en concreto el carril en dirección a San Andrés. También en el entorno de las plazas de Ourense y de Vigo, adonde se movieron los trabajadores. No hubo mayores incidencias.

Por su parte, la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) acusó a las agrupaciones sindicales de rechazar cuatro propuestas de mediación.

ASAC aseguró que su oferta contempla "incrementos salariales acumulados cercanos al 10 % en los próximos cuatro años, mecanismos de protección frente a desviaciones del IPC durante toda la vigencia del convenio, nuevas medidas de conciliación en materia de licencias retribuidas, lactancia, horarios y fines de semana de calidad, así como otras mejoras sociales y organizativas".