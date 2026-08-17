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A Coruña

El pop británico elegante y de laca cierra por todo lo alto las Noites de María Pita

Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, volvió a los clásicos de la banda, que se despidió al ritmo de ‘We are the Champions’

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/08/2026 00:31
El británico llenó A Coruña de elegancia ochentera para cerrar el ciclo de conciertos pop-rock en la plaza
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Que la nostalgia vende es una evidencia. Que ya no quedan bandas como Spandau Ballet es una percepción de muchos de los que se pasaron una década con laca, hombres y sintetizadores. Sin embargo, viendo el paso de Tony Hadley por la plaza de María Pita sí que es cierto que existe un poso de glamour y clase en otro tiempo que parece complicada de recuperar.

Incluso se enterró cierta rivalidad, al reproducir poco antes de empezar el ‘Río’ y ‘Ordinary World’ de Durán Durán, una banda ‘rival’ en los días de vino y rosas. Vamos, como si Oasis empieza con ‘Song 2’ de Blur. 

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También muy británica y de otro tiempo fue la puntualidad de los músicos, quienes salieron al escenario mientras las campanas de Maia Pita daban las 22.00 horas. Y al minuto salió Hadley. Como un pincel, un galán que en su día fue póster de pared y forro de carpetas de muchas británicas. Y unas cuantas españolas.

Su voz ha envejecido maravillosamente, tanto como el guaperas de otro tiempo ‘convertido’ en un jubilado inglés de fiesta en Mallorca. “Muchas gracias” fueron sus primeras palabras de la noche. Intentó arrancarse con el castellano más veces, pero no pudo más allá.

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Es evidente que el reclamo que supone su banda original es lo que llegó a un público ya talludito y no demasiado numeroso a la plaza de María Pita.

Era el final de las noches de pop y rock, y pocos curriculums más respetables han pasado por ese escenario en los últimos tiempos. Giró sobre ese tiempo un setlist que empezó con ‘Instinction’ y ‘To cut a Long Story short’, como manda el libro. Con un temazo reconocible para animar a un respetable algo tímido. Y eso que en su día la habían bailado en Pirámide. “¡Vaya voz!”, exclamaban los que le habían perdido la pista en los últimos años.

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Uno de los momentos más agradecidos su paso por varios hits de Spandau de forma continuada, algo nads sencillo para una garganta y que Hadley defendió honorablemente. Y no es fácil en temas como ‘Through the Barricades’, para muchos especialistas uno de los grandes temas del pop de los 80. ‘Lifeline’, ‘True’ y ‘Gold’ cerraron por todo lo alto un viaje en la máquina del tiempo, a una época y una forma de entender el negocio que solo volverá en noches como la de María Pita. Y qué mejor cierre que ‘We are the Champions’ de Queen tras esa hora y media privilegiada.

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