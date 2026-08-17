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A Coruña

El Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un homenaje a la figura de Ana Kiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/08/2026 10:55
25 septiembre 2010 Ana Kiro
Actuación de Ana Kiro en septiembre de 2010
EC
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El Grupo Editorial El Ideal Gallego en colaboración con A Galega (Televisión de Galicia) organiza una serie de galas para homenajear a distintos cantantes gallegos. El primero de ellos estuvo dedicado en febrero coincidiendo, más o menos, con el 40 aniversario de la muerte de Pucho Boedo. 

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Esta semana toca recordar a la inolvidable Ana Kiro. Será en el Palacio de la Ópera el domingo día 23 a las 19:00 horas. 

Distintos artistas homenajearán a través de sus canciones a Ana. 

María Dolores Casanova González, natural de Santa María de Castañeda, Arzúa, nos dejó el 24 de septiembre de 2010 y desarrollo su actividad artística bajo el nombre de Ana Kiro, a través del cual fue internacionalmente conocida. 

Todo en Ana era a lo grande. 32 discos publicados y alrededor de 100 conciertos en directo por temporada, hasta que en el cambio de siglo dejo el directo en gran medida por estrés. 

La autora de "Galicia Terra Meiga" estuvo, incluso, a punto de representar al país en Eurovisión, aunque al final los organizadores se decidieron por Salomé. 

Una enfermedad detectada 5 años antes nos dejó sin Ana Kiro hace ahora casi 16 años. 

Posiblemente esté en el póker de artistas más conocidos en identificables de la música gallega. 

La gala tendrá como protagonistas a distintos interpretes nóveles y más veteranos que le rendirán homenaje a través de sus temas. 

Las invitaciones se pueden conseguir desde esta mañana en Ataquilla.com.

La siguiente cita de "Bícame" será en octubre en Vilagarcía, donde Diario de Arousa celebra su 25 aniversario y la gala estará dedicada a otro "grande" como Juan Pardo.

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