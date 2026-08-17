Cortefiel, en una de las esquinas de Juan Flórez Patricia G. Fraga

Cortefiel seguirá estando en el número 44 de la calle Juan Flórez, de donde no se ha movido desde 1974. Es el acuerdo al que ha llegado con la propiedad del bajo, un espacio cuya concesión expiraba en diciembre de 2027 y por el que suspiraban empresarios con visiones radicalmente opuestas para el local en cuestión.

La firma espera poder celebrar su centenario, en 2045, en una ubicación que es ya un lugar común para muchos coruñeses.

Detrás de la renovación del contrato de alquiler hay meses de negociaciones, y también un frustrado intento de la cadena de supermercados Lidl por abrir un espacio en pleno centro urbano.

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De hecho, las conversaciones con la multinacional estaban muy avanzadas. La propiedad sigue siendo la original, y es quien ha llevado a cabo la operación. Y es que, a pesar de los cambios de hábitos en el consumo, las preferencias y las tendencias para muchos coruñeses, lo cierto es que Juan Flórez sigue siendo un gran escaparate, nunca mejor dicho.

No obstante, sí que está cambiando el modelo de negocio, como demuestra la proliferación de supermercados y la apuesta de las grandes empresas del mundo de la alimentación por tener presencia en ese punto.

Es el caso de Dia, que en unos pocos metros tendrá dos espacios. El supermercado Dia de Juan Flórez tiene la significación especial de instalarse en el 64-66, donde se asentó el primer Zara de la historia.

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También, tal y como adelantó El Ideal Gallego, la discoteca Pirámide dejará paso a un supermercado Gadis. Por otra parte, comercios de comida biológica para los más modernos hábitos de consumo también se abren paso entre clásicos como Cortefiel.

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Juan Flórez es caro, e instalarse allí necesita un desembolso muy por encima de la media de casi cualquier otra zona de la ciudad. Lo es para vivir, pero también para montar un proyecto. Si aún encima hablamos de edificios o localizaciones históricas, nos vamos a palabras mayores.

Según ha podido saber El Ideal Gallego, el alquiler de los tres bajos que ocupaba el primer Zara alcanzaba los 27.000 euros mensuales, mientras que en el caso de Cortefiel la negociación rondaba los 15.000, aproximadamente. Puede tomarse en comparativa que el antiguo local de Ottodisampietro, frente a Cortefiel, son 300 metros cuadrados y se alquilaba por 8.000 euros al mes hasta que la joyería Jael decidió dar el paso.