Comprar una casa en A Coruña nunca había sido tan caro: ¿cuánto cuesta un piso de 80 metros cuadrados?

Viviendas en la Ciudad Vieja, el lugar más caro para comprar una vivienda, según Idealista Archivo El Ideal Gallego

Comprar una vivienda en la ciudad de A Coruña nunca había sido tan caro. Con esa claridad se expresa la plataforma especializada Idealista, que lleva casi veinte años recogiendo la evolución de los precios inmobiliarios en la urbe herculina. Nunca antes, explican, se habían alcanzado unos costes tan altos como los del pasado mes de junio de 2026.

Según sus datos, comprar una casa en A Coruña supone un desembolso medio de 3.205 euros por metro cuadrado, muy por encima de la media de España, que se coloca en 2.823 euros por metro cuadrado en junio de 2026. El informe de precios de Idealista se inició precisamente en un periodo de alza, con la crisis económica de 2008, vinculada en buena parte al boom inmobiliario. Aquel primer dato situaba el coste de comprar una casa o un piso en A Coruña en 3.199 euros por metro cuadrado en el mes de agosto, cifra que luego se fue moderando, hasta bajar de los 2.000 euros entre los años 2015 y 2019, cuando de nuevo se empezó a elevar de manera continuada hasta alcanzar este máximo en junio de 2026.

Con los datos en la mano, ¿cuánto cuesta comprar una vivienda en la ciudad? Tomando como ejemplo un piso de tamaño medio, de unos 80 metros cuadrados, el precio señalado por Idealista implica que los futuros propietarios tendrían que desembolsar más de 250.000 euros de media.

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Sin embargo existen también importantes diferencias en los precios según el barrio en el que se encuentre ubicada la vivienda, aunque, eso sí, explica Idealista, en todos ellos se observa la misma tendencia alcista. Así, el distrito más caro es el de la Ciudad Vieja y el centro, con 4.115 euros por metro cuadrado, lo que significa que una vivienda media de 80 metros cuadrados en esta zona ascendería a casi 330.000 euros. A continuación se sitúan el Ensanche y Juan Flórez, con 3.912 euros por metro cuadrado (unos 310.000 de media); Monte Alto, Zalaeta y Atochas, con 3.634 euros (290.000 euros de media); y Cuatro Caminos y A Cubela, con 3.610 euros (288.000 euros).

En el otro lado se encuentra la zona conformada por Elviña y A Zapateira, con un precio de 2.333 euros por metro cuadrado, que dejaría en unos 185.000 euros el desembolso por una vivienda media de unos 80 metros. Algo más caros son en Os Mallos, con 2.581 euros (un poco más de 205.000 euros de media); Agra do Orzán y O Ventorrillo, con 2.475 euros (unos 198.000 euros);y Os Castros, Castrillón y Eirís, con un precio de 2.625 euros por metro cuadrado, unos 210.000 euros por ese hipotético inmueble de 80 metros cuadrados.

Con todo, es precisamente el distrito de Elviña el que ha sufrido un mayor crecimiento de su precio con respecto a hace un año, según los datos de Idealista, ya que el ascenso se sitúa en un 33,9% más. Mientras, es la Ciudad Vieja y el centro el espacio en el que el mercado inmobiliario se ha mantenido más estable en el último año, con un aumento de los precios de un 0,7%).