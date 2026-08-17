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A Coruña

Así serán las fiestas de O Castrillón-Urbanización Soto

La Plaza Pablo Iglesias acogerá del 19 al 21 de agosto un amplio programa con conciertos, verbenas, actividades infantiles, gastronomía y propuestas culturales, todas ellas gratuitas.

Belén Cebey
Belén Cebey
17/08/2026 15:19
Fiestas de O Castrillón. Fotos Carlota Blanco (6)
Fiestas en O Castriillón
Carlota Blanco
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O Castrillón ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas de 2026. La Plaza Pablo Iglesias será el escenario, del 19 al 21 de agosto, de tres jornadas repletas de actividades para todos los públicos, dentro del programa de las Fiestas de María Pita.

La programación, organizada por la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto “IAR”, contará con un total de 14 actos gratuitos. El coste será sufragado mediante las aportaciones municipales y de la propia entidad vecinal.

Las celebraciones comenzarán el miércoles 19 de agosto a las 20:00 horas, con la actuación del Coro Galego Cántigas da Terra, que dará el pistoletazo de salida a las fiestas.

A continuación, a las 21:00 horas, llegará uno de los momentos más tradicionales, la lectura del pregón, que correrá a cargo del concejal y vecino del barrio Francisco Jorquera.

La primera jornada terminará con música en directo. A las 22:00 horas actuará el grupo Clandestinos.

El jueves 20 estará especialmente dedicado a las actividades infantiles y familiares. La mañana arrancará a las 10:30 horas con hinchables, mientras que a las 11:30 horas tendrá lugar un intercambio de libros.

A las 13:00 horas llegará la esperada fiestas de la Espuma, una propuesta pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de la jornada festiva.

Por la tarde continuará la programación con la actuación de la charanga Santa Compaña, a las 17:30 horas, seguida del XVII Concurso de Tortillas, previsto para las 18:30 horas.

La noche estará reservada para la música con el Festival Rock & Roll Stars, a partir de las 22:00 horas, que reunirá sobre el escenario a tres nombres muy conocidos del pop-rock español: La Guardia, La Frontera y Danny Invisible.

La última jornada de las fiestas comenzará el viernes 21 con propuestas culturales. A las 11:00 horas se celebrará un taller de marcapáginas, seguido a las 11:30 horas por un nuevo intercambio de libros.

A mediodía, a las 12:00 horas, llegará el espectáculo de Cascarillarte, a cargo de la clown Natalia Outeiriño, con su propuesta infantil A Estrada.

La tarde estará dedicada a los juegos y deportes tradicionales, que comenzarán a las 18:30 horas con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia “Melga”.

El broche final llegará por la noche, a partir de las 22:00 horas, con la actuación de la Orquesta Miramar, que pondrá música a la última noche de unas fiestas pensadas para disfrutar en comunidad.

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