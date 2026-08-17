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A Coruña

A Coruña ve el proyecto de Fly2Galicia en Lavacolla "arriesgado" y "de corto plazo"

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, critica la falta de coordinación aeroportuaria en Galicia

Lara Fernández
Lara Fernández
17/08/2026 15:07
Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
Entrada a la terminal de Alvedro
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Tan solo tres semanas después del anuncio de la base de Wizz Air en el aeropuerto de Santiago de Compostela, este domingo se dio a conocer la nueva apuesta que volverá a duplicar rutas en el mapa aeroportuario gallego: Fly2Galicia

Esta empresa de nueva creación, la cual todavía no tiene una página web habilitada, comenzará a operar a partir del 1 de diciembre con la apertura de una base en Lavacolla, desde donde volará a hasta ocho destinos (Bruselas, Praga, Múnich, Venecia, Milán, Zaragoza, Alicante y Granada) con un total de 17 frecuencias semanales. 

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, tachó este lunes la apuesta de Fly2Galicia de "arriesgada" y "a corto plazo". El edil aprovechó una vez más la ocasión para demandar coordinación aeroportuaria ante la oferta duplicada entre Alvedro y Lavacolla.

A Coruña sumará destinos a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, además de a Estambul, Lisboa, Londres y París (pendientes de licitación). WizzAir llegará a Lavacolla con vuelos a Bilbao, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Zaragoza, Roma, Varsovia, Madrid y Valencia. 

Castro señaló este lunes que en A Coruña desconocen "cuál es el planteamiento e incluso la dimensión" de esta nueva apuesta, sobre la que no existe información "de cuál es la operatividad". "Hay apuestas muy arriesgadas y de corto plazo que tienen el recorrido que tienen. En A Coruña estamos trabajando para dar un horizonte de seguridad y estabilidad, incluso con un planteamiento de crecimiento a futuro. Otro tipo de apuestas buscan un titular a corto plazo", afirmó.

Rutas triplicadas

En todo caso, cree que está "clarísimo" que existe "un problema de coordinación" porque "se está hablando de los mismos destinos en dos aeropuertos que están a 40 minutos". Es el caso, por ejemplo, de la ruta a Alicante, ahora triplicada.

"Hay que trabajar para que Alvedro y nuestra ciudad, y una parte muy importante de Galicia, tenga una conectividad de acuerdo a las demandas que tiene, porque el aeropuerto también da servicio a otras áreas como Ferrolterra, Lugo y A Costa da Morte", concluyó el concejal de Turismo.

Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

El aeropuerto de Santiago volverá a duplicar rutas que ya tiene el de A Coruña: tras Wizz Air llega Fly2Galicia

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