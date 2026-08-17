A Coruña será en octubre la capital de la síntesis modular

Gonzalo Castro y Ricardo Ramos en la presentación de Modulartec 2026 Quintana

El próximo mes de octubre A Coruña se convertirá de nuevo en la capital de la síntesis modular, gracias a la novena edición de Modulartec. El encuentro de síntesis modular tomará este año espacios habituales como el Planetario de la Casa de las Ciencias, pero también dispondrá espectáculos en entornos novedosos y llamativos como el estudio virtual Coruña Estudio Inmersivo (CEI) o la capilla de San Eduardo, en el barrio de Palavea.

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Presentaron la cita este lunes el director del Encuentro de Síntesis Modular Modulartec, Ricardo Ramos; y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; en un encuentro con medios en la librería Restory. Se trata, indicaba el edil, de un “evento de moitísima calidade” que sitúa a la ciudad “na modernidade e na vangarda” y en las nuevas “formas de expresión artística”. Con este tipo de eventos, que transitan por territorios “máis alá da música”, A Coruña suma propuestas y públicos para convertirse de facto, asegura Castro, “na cidade máis cosmopolita desde o punto de vista cultura”.

La cita con la síntesis modular comenzará el 1 de octubre en el Planetario de la Casa de las Ciencias a las 21.00 horas. Allí se ofrecerá una propuesta protagonizada por la música de Waje Martín y las visuales de Oliver García.

El día 2 la actividad se traslada al barrio de Palavea, a la capilla de San Eduardo, un espacio, explica Ramos, con “una bóveda muy alta” y un sonido digno de mención. Allí actuarán Polifeme, Emil Saiz (hijo de Suso Saiz, protagonista en anteriores ediciones de Modulartec), MFDR (“una actuación inédita en España”, en palabras del director del evento), Xoán Xil e Iván Torres. Todo esto será desde las 18.00 horas del día 2.

La última jornada tendrá lugar en la Ciudad de las TIC, en el recién estrenado CEI, que ya ha acogido propuestas vanguardistas audiovisuales con proyectos como Invisual. En el caso de Modulartec, la actividad comenzará el día 3 a las 16.00 horas, con actuaciones como la de Oh Mr. James (“que será la primera vez que viene a España”, indica Ramos), los británicos referentes del ambient O Yuki Conjugate, el artista sueco de ambient y techno Robert Leiner, M.S.B. (formación con un exintegrante del dúo de industrial español Esplendor Geométrico), Alain Weirgfosse, Javier Hernando y Ángel Lalinde.