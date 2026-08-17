Más de 50.000 personas abarrotaron O Campo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los brigantinos cumplieron de nuevo con su patrón. Ante la atenta mirada de cincuenta mil personas, que abarrotaron la plaza de los Hermanos Garcia Naveira, Betanzos dejó ascender el globo otro año más; hace 50 años, en 1976, el Real Madrid ganó el XXXI Trofeo Teresa Herrera en A Coruña; hace 75 años, en 1951, el Club Natación Coruña consiguió tres nuevos récords regionales y hace 100 años, en 1926, el sanatorio de Oza celebró su Patrona.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | San Roque recibe la ofrenda del globo de Betanzos ante 50.000 personas

Un año más San Roque agradeció el gesto de los betanceiros de recordarle y enviarle un presente.

Un presente que en forma de globo, de 25 metros de altura y 50 de circunferencia, lanzaron hacia el cielo sobre la medianoche ante la atenta mirada de 50.000 personas que abarrotaban O Campo y las zonas aledañas a esta histórica plaza brigantina.

Y el patrón agradeció el detalle porque, entre otras cosas, ya van 126 años que los brigantinos, en concreto los herederos de la familia Pita, lo fabrican, empleando tiempo y dinero, de modo y manera artesanal siguiendo los patrones que dejó el creador del aerostato Claudino Pita. Casi quinientos agentes velaron por la seguridad del ascenso.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El Real Madrid gana el XXXI Teresa Herrera en A Coruña

Por ser la Virgen de la Paloma, una fiesta tan entrañablemente madrileña, hubiese sido una falta de educación de los brasileños del Cruzeiro, estropear el chotis al Real Madrid arrebatándole la hermosa torre del “XXXI Trofeo Teresa Herrera”. Aunque no fueron precisamente modales galantes los que imperaron en el terreno de juego, el equipo blanco encontró vía libre para la victoria, en su juego, escaso pero más eficaz que el de sus oponentes; en el colegiado, que echó una mano en momentos decisivos; en el propio Cruzeiro, sin dos de sus mejores figuras, y empeñado en no profundizar, todo ello en una final bronca, disputada, deslucida, y de muy escasa entidad futbolística. La joya de plata viaja a Madrid de nuevo.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Club Natación Coruña estableció tres nuevos récords regionales

La jornada de ayer tarde en la piscina fue de completo éxito para el Club Natación Coruña y sus nadadores, ya que los tres intentos de batir récords regionales tuvieron el resultado apetecido. Ello prueba la magnífica forma de los nuevos plusmarquistas, que ya en los recientes campeonatos de Galicia por categorías habían demostrado su valía, logrando los primeros puestos en sus especialidades.

Ante la expectación general, la señorita Paz Quisunbin, Fernández Powell y Carlitos Díaz lograron el éxito en sus intentos.

No se llegó a celebrar la prueba de relevos anunciada, pero la jornada fue completa en todos los sentidos, y nos satisface anunciar el triple triunfo de los entusiastas nadadores locales.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El sanatorio de Oza celebra la fiesta de su Patrona

Con la solemnidad y brillantez con que saben hacer todas las cosas en el Sanatorio Marítimo de Oza celebraron la fiesta de su Patrona, la Santísima Virgen, en su Asunción gloriosa.

Por la mañana se celebró en la capilla, una misa de comunión general en la cual se acercaron a la Sagrada mesa, las niñas y niños de la colonia y todo el personal de la casa.

A las once se celebró una misa solemne, cantada con irreprochable gusto y afinación por la señora de Alonso, doña Adriana Amat, la señorita de Vispo y Sor Josefa, acompañadas al armonium por la señorita de Mauriz. Al terminar la misa se dirigieron en procesión a todos los niños e invitados al salón-comedor, donde se entronizó el Sagrado Corazón.