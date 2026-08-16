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A Coruña

Visma construye la vía que aliviará el tráfico en la zona del Pavo Real

El Ayuntamiento informó que la obra permitirá crear nuevas conexiones y accesos al polígono urbanístico

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
16/08/2026 04:15
Varios vehículos cruzan la zona de la obra
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Toma forma ya la remodelación de la vía y la rotonda que conectarán Visma con la Tercera Ronda, una obra destinada a aliviar el pesado tráfico de la zona de la glorieta del Pavo Real, que recibe numerosos vehículos cada día al ser uno de los principales accesos de la ciudad. La reforma, que se inició a finales del mes de junio, corresponde a la propuesta del Ayuntamiento para impulsar la accesibilidad al polígono urbanístico de Visma, también en desarrollo, que en los años venideros cobrará forma como un nuevo barrio más de la ciudad con sus más de 3.600 viviendas, una cuarta parte de protección oficial.

Como informó en su momento el Consistorio, la reforma de esta glorieta que hasta ahora no cumplía su función, ya visible para aquellos que crucen la zona en este momento, permitirá crear nuevas conexiones y accesos al núcleo de Visma. La obra, a cargo de la junta de compensación que está urbanizando toda la zona, actúa sobre unos 340 metros de la Tercera Ronda. Concretamente, entre la salida del falso túnel y la localización actual de la rotonda.

La intervención en este sector, que pasará a contar con dos carriles de circulación por sentido, conllevará mejoras sustanciales en este acceso a la ciudad: además de la creación de recorridos peatonales hasta ahora inexistentes, con nuevas aceras, también se habilitará un nuevo trecho de carril-bici que estará conectado con el futuro barrio de Visma.

En paralelo, también está previsto que se creen nuevos espacios de estacionamiento. Además, aprovechando la intervención en la rotonda, se ejecutarán las canalizaciones urbanas corresponsales: saneamiento de pluviales, residuales, abastecimiento, red eléctrica, telecomunicaciones, gas e iluminación pública.

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