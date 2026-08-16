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A Coruña

Santiago Romero | “Queremos que el barrio pueda presumir de su patrón”

Párroco de la Unidad Pastoral de Riazor, se ha encargado junto a la asociación de comerciantes de San Roque de recuperar las fiestas de la zona

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/08/2026 10:40
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Santiago Romero, a las puertas de la iglesia de las Esclavas
Quintana
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El párroco más joven de A Coruña, Santiago Romero (Marín, 1982) lleva de vuelta las fiestas al barrio de San Roque. Como responsable de la Unidad Pastoral de Riazor, a la que arribó hace dos años, empieza un proceso de recuperación de una celebración que añoraban los más veteranos del entorno. Colabora en la iniciativa la asociación de comerciantes. 

¿Cómo renace este espíritu por las fiestas? 

Porque veíamos que cada barrio iba teniendo sus fiestas y que lo que le da entidad a esta zona es San Roque. Como coincidía en domingo vimos que era el momento adecuado. Lo proponíamos desde la parroquia e intentamos sumar a los vecinos y a la asociación de comerciantes. A la hora de desarrollar el programa veíamos que se echaba el tiempo encima y solamente hemos conseguido que salieran adelante los actos religiosos. La parte más lúdica tenemos pensado hacerla el año que viene. 

Habrá quien eche en falta una verbena... 

Claro, esa es la idea. Por lo menos queremos una comida popular, baile y actividades para niños y mayores. No queremos que sea algo de muchos días, porque en agosto ya hay oferta más que suficiente. Queremos que el barrio presuma de patrón. 

¿Quién era San Roque? 

Nació en Montpellier, pertenecía a una familia noble y conoció a Cristo antes de cambiar de vida. Peregrinó a Roma y pasó por varias ciudades europeas. Cuidó a la gente de la peste y murió de ella, por eso tantos pueblos lo han nombrado como protector, sobre todo en caso de poblaciones medievales. A Coruña tuvo en su día dos capillas dedicadas a San Roque, y la de Atocha se sustituyó por la Grande Obra de Atocha. 

¿Es también una celebración para no creyentes? 

Exacto, es para todo el mundo. 

¿Cuáles son los planes de futuro respecto a las fiestas? 

San Roque propiamente pertenecía a la parroquia de San Pedro de Visma, y a medida que fue creciendo se independizó, como es el caso de Los Rosales. A medida que fueron creciendo cobraron su cierta independencia. Sobrevivió la capilla en ruinas, que se deshizo cuando se hizo el Paseo Marítimo. Todo queremos explicarlo y las asociaciones de comerciantes y vecinos abarcan también a Labañou. No se sabe dónde están las fronteras. 

Entre Don Severino en San Francisco Javier y usted en San Roque, vaya con los curas fiesteros... 

No aspiro a tanto, porque don Severino es inigualable en ese sentido. 

Seguro que con tanto movimiento pierde ‘clientes’ en la mañana siguiente... 

Quién sabe, con poner bien los horarios todo se consigue. 

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