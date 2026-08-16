El salto de gigante del puerto de A Coruña: de 50.000 a 465.000 cruceristas en 17 años

Un trasatlántico navega por el puerto de A Coruña Javier Alborés

El tráfico de cruceros se ha convertido en una pata fundamental de la actividad del puerto de A Coruña. Las cifras de su registro histórico así lo reflejan, ya que el número de visitantes llegados por mar se ha multiplicado por nueve veces durante los últimos 17 años.

Los datos muestran que en 2009 se realizaron 58 escalas de trasatlánticos, con 53.574 turistas. Desde entonces, el crecimiento ha sido muy importante. Ya en 2014 se contabilizaron 94 buques y 129.587 pasajeros. En 2019 se pasó a 109 cruceros y 160.256 visitantes.

Estos son los beneficios de la empresa que gestiona la terminal de cruceros de A Coruña Más información

Tras el parón de la actividad provocado por las crisis sanitaria, en 2022 llegaron a A Coruña 222.723 visitantes en 136 barcos. Los datos continuaron creciendo, hasta llegar a los 180 buques, con 465.000 cruceristas en 2025.

La previsión es que el crecimiento continúe durante los próximos años. El responsable de la terminal de cruceros, Luis del Moral, desveló esta misma semana que se estima que en 2027 se produzca una subida del 20% en la llegada de estos grandes buques. De este modo, se pasaría de las 180 escalas programadas para este año a situarse en el entorno de las 215. Si esta previsión se cumple, la dársena herculina rondaría el medio millón de viajeros recibidos por mar.

¿Cuál es la estrategia llevada a cabo por la Autoridad Portuaria para lograr estos números? Una de las claves es la mejora de las infraestructuras. En concreto, la habilitación de los muelles de Calvo Sotelo y San Diego para los casos de escalas múltiples, sumándose al muelle de Trasatlánticos. Este último está dedicado casi en exclusiva a los cruceros, dispone de infraestructuras y servicios completos para atender a los buques y los viajeros, como son la información turística, espacios para las fuerzas de seguridad, tienda o áreas de aparcamiento para autobuses y taxis.

La transformación del frente portuario de La Marina y O Parrote es otra de las claves. La peatonalización de este ámbito permite a los visitantes llegar al centro de la ciudad en escasos minutos sin tener que lidiar con calles llenas de tráfico rodado.

Precios

La oferta tarifaria también ha influido. La Autoridad Portuaria alcanzó un acuerdo con las empresas que prestan los servicios portuarios básicos, que redujeron sus tasas y tarifas para los buques turísticos, lo que ha contribuido a hacer a A Coruña como destino más atractivo y ha generado un volumen de negocio mayor. A esto hay que sumar la promoción del puerto y del destino en los principales foros internacionales, otras acciones de comunicación y la colaboración con museos y centros turísticos de la ciudad y el área metropolitana para dar a conocer la oferta y las experiencias que se pueden vivir durante las escalas en el puerto.

Los 173.896 bloques de hormigón que componen el dique de Langosteira Más información

La Autoridad Portuaria ya ha explicado varias veces que “el impacto económico” estimado supera los 40 millones de euros, incluyendo el gasto directo que realizan los viajeros de estos navíos y “la repercusión en el sector turístico”, empresas portuarias, transporte, seguridad y suministros.

Otro factor que también ha ayudado a que se registre este crecimiento son los acuerdos firmados entre A Coruña y Oporto para potenciar el tráfico de cruceros. Además, la situación geográfica de la dársena herculina lo ubica en un punto clave de las rutas de los cruceros que salen de Reino Unido o tienen como destino ese país.

Como parte de la estrategia para potenciar el tráfico de cruceros, en el muelle de Trasatlánticos está prevista otra actuación. La empresa Regenera invertirá más de diez millones de euros en instalar el sistema de suministro eléctrico a los cruceros, que permitirá que los buques apaguen sus motores durante las escalas en el puerto coruñés. Se prevé que pueda estar operativo en 2027.